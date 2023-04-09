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    川普回鍋影響AUKUS協議？澳總理掛保證「不會」

    美國總統拜登（中）、澳洲總理艾班尼斯（左）和英國首相蘇納克（右）3月13日在加州聖地牙哥公布AUKUS協議具體內容。（法新社）

    美國總統拜登（中）、澳洲總理艾班尼斯（左）和英國首相蘇納克（右）3月13日在加州聖地牙哥公布AUKUS協議具體內容。（法新社）

    2023/04/09 15:35

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯在訪問中表示，即使美國前總統川普2024年重返白宮，「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）也不會受影響，因為這是國家之間、而非領袖之間的協議。

    香港《南華早報》報導，艾班尼斯在澳洲《天空新聞》9日播出的訪問中被問到，川普近來因為封口費案被刑事起訴，但民調反而水漲船高，萬一川普在2024年順利回鍋白宮，是否會衝擊AUKUS協議內容，包括2027年起英美核潛艦在西澳州輪調部署，澳洲2030年起購買3至5艘美國維吉尼亞級核潛艦，以及2040年代取得英國設計、具備美國最新科技、在英澳生產的SSN-AUKUS級潛艦等。

    對此疑問，艾班尼斯強調，澳洲和美國的關係「不光是領袖之間、而是國家之間的關係」，他並不擔心川普再次當選會對AUKUS帶來任何衝擊，「澳洲和美國具有共同價值觀」。

    據了解，美國總統拜登5月將首度訪澳，舉行「四方安全對話」（Quad）夥伴會議，印度總理莫迪和日本首相岸田文雄都將出席。

    南早指出，澳洲核潛艦計畫受到北京強烈反對，聲稱此舉削弱了全球非核努力，並危及亞太地區和平穩定。不過，華府強調澳洲潛艦是「核動力」，而非「裝載核武」。坎培拉當局也重申，並不打算利用美國科技自行研發核武。

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