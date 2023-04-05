川普封口費案 政治追殺意味濃

川普否認「封口費」指控 ，在演說時痛批「政治獵巫」。（路透）

2023/04/05 17:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕前總統川普因2016年大選前支付豔星封口費，涉偽造商業文書等罪，遭紐約州大陪審團起訴，這是州級罪名，而非聯邦罪名，美國司法部早就以證據不足，同時不會調查在位總統，而放棄起訴，而起訴川普的布拉格（Alvin Bragg）在競選紐約曼哈頓地區檢察官職位時，就放話選上後將法辦川普，公正性引發質疑。

布拉格打著「沒有人能凌駕法律之上」的正義之名，進一步激化已經火藥味濃厚的選舉，把美國帶入無法管控的超級風暴，川普陣營認為這是政治迫害又一例證，群情激憤。

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尤有甚者，起訴書遭提前洩密涉重罪，川普已要求布拉格辭職，還直指布拉格有左派大金主「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）撐腰。

美國95%的州檢察官是由公民依照投票方式選出，布拉格在競選時就多次宣稱，一旦當選就會逮捕並起訴川普，其公正性受到保守派質疑。

川普批評布拉格有索羅斯撐腰，也並非空穴來風。此前據《紐約時報》報導，布萊格競選陣營從超級政治行動委員會（Super PAC）中得到了50萬元（約1528萬新台幣）。

多家美國保守派媒體報導，布拉格是索羅斯支持當選的美國幾位大城市的檢察官之一，儘管索羅斯矢口否認曾捐款給布拉格，但一些共和黨人直指，索羅斯多年來使用的方式，是捐款給Super PAC，再由這些組織將款項分派給他支持的自由派候選人。

布拉格重啟舊案，法無前例，就連自由派的美國政治新聞網站《Politico》也評論指，法高於一切，固然沒錯，但現實上封口費一案無足輕重，如果不是因為當事人是川普，根本不會提出告訴。

《華爾街日報》社論更直指，「起訴川普打開了潘朵拉盒子，美國最悲哀的一天」。

布拉格重啟舊案法無前例，他競選紐約曼哈頓地區檢察官時，就曾揚言當選後要法辦川普，引發非議。（路透）

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