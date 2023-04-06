川普出庭應訊 中國官媒見獵心喜 小粉紅自嗨

美國前總統川普被控在2016年總統大選期間支付數筆封口費，4日在紐約出庭應訊，中國見獵心喜，透過官方媒體渲染美國的政治鬥爭，大批網友也藉此機會「看好戲」，嘲諷美國的民主制度，甚至出現「美國即將毀滅」的自嗨言論。（法新社）

2023/04/06 03:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國前總統川普（中國稱「特朗普」）被控在2016年總統大選期間支付數筆封口費，4日在紐約出庭應訊，向來刻意貶抑美國民主政治的中國見獵心喜，透過官方媒體渲染美國的政治鬥爭，大批網友也藉此機會「看好戲」，嘲諷美國的民主制度，甚至出現「美國即將毀滅」的自嗨言論。

美國之音（VOA）中文網美國之音（VOA）中文網6日報導，中國中央電視台就川普出庭發佈的報導，標題即透露出壓抑不住的興奮：「史無前例！特朗普受審在即美國政黨鬥爭加劇社會撕裂」。新華社也採用類似標題：「特朗普出庭應訴，刑事案加深美國撕裂」，導言還刻意指稱，本案「凸顯並加深美國政治和民意撕裂」。

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北京日報官方網站「京報網」的報導，也將此事與美國共和、民主兩黨鬥爭掛勾，渲染審判氣氛極度緊張，紐約如臨大敵，「不得不加強安保力度，嚴防華盛頓國會山騷亂局面重演」。

中共上海市委機關報「新民晚報」5日發表以「美國史上從未有過的一幕：特朗普出庭受審，最高刑期可達126年」為題報導川普出庭應訊，文章最後呈現中國反美大外宣的主題：「美國輿論已經意識到，政治的衰落、黨政的加劇、民意的撕裂的確正進入一個『史無前例』的階段。」

華盛頓郵報5日報導，中國新聞界對此事極為關注，曼哈頓的刑事法庭外，有不少中國記者進行直播，央視更是每小時更新一次最新訊息。據稱社群媒體「微博」有關川普將獲判126年徒刑的說法，5日下午便吸引近4億次點閱，但川普根本尚未被定罪，遑論被判刑。

據報導，熟悉中國新聞控制的人士都知道，中共中宣部會針對所有重大新聞，提出具體的報導原則，下發給所有媒體。將川普應訊與揭露美國政治和民意撕裂，應該就是當局提供給媒體的報導原則之一。

而在微博上，有網友說：「美國人民應該拿起武器，發動內戰，為世界和平貢獻力量」、「期待美國新南北戰爭打響的那一天」、「哈哈，有好戲看了，建國同志，造起來」、「就是純純為了給他24年第二次選舉製造困難而已，老美雖然屬於三權分立，可是人就有圈子，有圈子就有朋黨…敢真把特朗普送進去踩縫紉機，那卸任在世的那些前總統包括總統背後的財閥們都要人人自危了…這牽扯的東西可太多了」、「民主黨指揮FBI等一堆特工還有新聞媒體，花了那麼多錢，幾年時間，居然只能用這種類似桃色新聞的東西指控懂王，我真的哭死」

華郵引述分析家報導，川普應訊為中國政府嚴密控制的網路提供了罕見的「娛樂」機會，但這些評論讓人們強烈感覺到，這裡就是中共大外宣和民族主義情緒的回音室和聚集地。

重慶大學新聞學院教授劉海明指出，這些評論反映中國人對網路審查嚴格，而無法自由談論國內政治的無奈，也反映了川普擁有持久吸引力的原因；此事對於中國社媒用戶來說，「就是一場戲」，人們可以大膽議論川普，卻不敢以相同方式議論中國領導人，「那種詼諧的語氣可以使他們的評論存在的時間更長一些，因為審查者覺得這些評論就像影評，而不是政治評論。」

美國前總統川普4日在紐約出庭應訊，中國官媒大肆渲染美國的政治鬥爭。（擷取自新華網）

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