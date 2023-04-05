「蔡麥會」美跨黨派議員接待 專家：美台雙贏

蔡英文總統將在美國時間5日在加州雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫及其率領的兩黨眾議員會面，華府智庫專家讚揚該安排凸顯重要性及兩黨一致態度，為美台雙贏。（法新社、資料照，本報合成）（記者楊芙宜攝）

2023/04/05 20:49

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國自由亞洲電台（RFA）4日獨家報導，由中美洲返程過境美國洛杉磯的蔡英文總統，5日將由美國聯邦眾議院議長麥卡錫歷史性地帶領兩大黨國會議員在加州雷根圖書館接待和會談，包括麥卡錫本人在內與會的共和與民主跨黨派眾議員共18人。華府智庫美國企業研究所（AEI）國防專家塞耶茲（Eric Sayers）4日推文稱讚，這項安排升高了議題重要性並展現了兩黨一致態度，「這是美國和台灣的雙贏」。

塞耶茲稱讚了麥卡錫與其團隊對這場會面的安排：「他們提高了這個議題的重要性，表現了兩黨的一致，沒有製造對（台灣明年）1月選舉動態的影響，也讓中國難以回應。這是美國與台灣的雙贏。」

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華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員海恩瑞克斯（Rebeccah Heinrichs）也推文讚揚麥卡錫安排在加州雷根圖書館和蔡英文總統會晤的安排，「絕佳的地點。雷根（當年）明白美國需要盟友來贏得冷戰。如今我們又回到了同樣的場景。」

據報導，這份由麥卡錫辦公室提供和蔡總統會談名單包括聯邦眾議院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar），眾院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格、委員會的民主黨首席眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、以及同委員會8位眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）、辛森（Ashley Hinson）、穆勒納爾（John Moolenaar）、摩爾頓（Seth Moulton）、朴銀珠（Michelle Steel）、史蒂文斯（Haley Stevens）、托瑞斯（Ritchie Torres）、魏特曼（Rob Wittman）。

其他與會者包括眾議院歲計委員會新任共和黨籍主席史密斯（Jason Smith），以及友台國會眾議員匡希恆（John Curtis）、布朗利（Julia Brownley）、凱利（Trent Kelly）、史密斯（Adrian Smith）、辛克（Ryan Zinke）。

「蔡麥會」是台灣總統首次在美國本土與美國國會議長會晤，麥卡錫為美國政壇僅次於正副總統的第3號人物，在美國總統的繼承順位排第2位、僅次於副總統。福斯財經新聞網指出，在中國威脅武力犯台之際，「蔡麥會」凸顯美台夥伴關係的重要性。

這也是台美1979年斷交以來，台灣總統與美國眾議院議長第3度會談。首次為1997年4月由李登輝總統接見訪台的共和黨籍眾議院議長金瑞契訪問團，第2次為去年8月蔡總統接見訪台的民主黨籍眾院議長裴洛西。

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