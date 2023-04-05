美國總統下週訪北愛爾蘭 將與愛爾蘭總統會面

白宮證實，美國總統拜登將在4月11日至14日期間到訪北愛爾蘭，從貝爾法斯特（Belfast）開始為其4天的訪問行程，參加「耶穌受難日協議」（The Good Friday Agreement）25週年紀念活動。圖為拜登與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）3月中旬在白宮握手。（路透社）

2023/04/05 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮證實，美國總統拜登將在下週11日飛往北愛爾蘭，展開為期4天的訪問行程。

白宮今（5日）發聲明表示，拜登將於4月11日至14日期間到訪大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國（United Kingdom）和愛爾蘭，並從貝爾法斯特（Belfast）開始此次的訪問行程，參加「耶穌受難日協議」（The Good Friday Agreement）25週年紀念活動，途中預計將與愛爾蘭共和國總統邁克·希金斯（Michael D Higgins）見面。

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BBC報導，白宮在聲明中提到，此行將標誌著自25年前簽署協議以來的巨大進步，愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，對於拜登到訪愛爾蘭感到相當高興，並肯定此行對愛爾蘭的和平至關重要。

近日英國與北愛爾蘭情勢不穩，英國當局在上個月28日將北愛爾蘭的恐攻威脅等級從「重大」（Substantial）提升至「嚴重」（Severe），不過這仍不影響拜登4月至北愛爾蘭的訪問行程。

拜登預計將在訪問途中與愛爾蘭共和國總統邁克·希金斯（Michael D Higgins）見面。圖為2024歐洲盃B組資格賽上，希金斯在愛爾蘭與法國比賽前向大眾揮手致意。（路透社）

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