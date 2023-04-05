為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列警方襲擊朝拜信徒 闖阿克薩清真寺狂踩穆斯林底線

    多名穆斯林遭到以色列警方以暴徒名義逮捕。（法新社）

    多名穆斯林遭到以色列警方以暴徒名義逮捕。（法新社）

    2023/04/05 15:02

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦長期因為族群與宗教信仰關係，不斷爆發衝突。近日耶路撒冷的阿克薩清真寺，又爆發了族群暴力衝突，然而目前事件引爆點仍未知。以色列警方坦言以武力鎮壓穆斯林，並逮捕了數名「暴徒」。對此，巴勒斯坦表達了嚴正的抗議，而鄰國約旦與埃及也譴責以色列不該公然襲擊禮拜者。

    綜合外媒報導，耶路撒冷作為以色列與巴勒斯坦兩國三大宗教的應許之地。最初有兩座猶太聖殿建立於此，後來伊斯蘭教又再建立了阿克薩清真寺，使得兩個宗教的聖地完全重疊。以猶太教為主要信仰的以色列在1967年完全佔領耶路撒冷，卻未得到多數國際社會認可。

    因此以色列與巴勒斯坦達成協議，表示不會摧毀阿克薩清真寺，並且同意非穆斯林不得進入大殿，但前提是只允許穆斯林作禮拜。然而，這一協定並未讓兩國之間的衝突消弭，往往會在三大宗教舉行齋戒月、逾越節以及復活節之時，爆發更嚴重的衝突。

    巴勒斯坦駐英大使佐姆洛特（Husam Zomlot）在推特上發布了一段清真寺內發生暴力衝突的影片。巴勒斯坦紅新月會表示，至少有7人受傷，而以色列軍隊不斷阻止醫護人員進入現場。以色列警方則發表聲明強調，有蒙面煽動者從清真寺內發射煙火，擾亂公共秩序、褻瀆清真寺，並以棍棒及石頭為武器，從內部將門鎖上，逼不得已警方才會介入。

    巴勒斯坦總理穆罕默德沙．史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示，阿克薩清真寺是屬於所有阿拉伯人以及穆斯林的，其餘的阿拉伯國家也對此發表了譴責。約旦外交部呼籲以色列警方，立即從阿克薩清真寺中撤出，嚴正警告衝進清真寺並襲擊禮拜者是公然違法的行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    激進猶太領袖超大膽 竟假扮穆斯林混進伊斯蘭聖地偷拜
    2022/02/09 16:23

    激進猶太領袖超大膽 竟假扮穆斯林混進伊斯蘭聖地偷拜
    德國反猶太思潮復活？ 外媒：難民群體移入帶動
    2018/04/26 12:13

    德國反猶太思潮復活？ 外媒：難民群體移入帶動

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    言行舉止都惹議 川普民調一瀉千里
    2015/11/28 16:40

    言行舉止都惹議 川普民調一瀉千里
    不吃豬肉要「戴牌」 法小學挨批像納粹
    2015/09/27 19:53

    不吃豬肉要「戴牌」 法小學挨批像納粹
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播