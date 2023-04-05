以色列警方襲擊朝拜信徒 闖阿克薩清真寺狂踩穆斯林底線

多名穆斯林遭到以色列警方以暴徒名義逮捕。（法新社）

2023/04/05 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦長期因為族群與宗教信仰關係，不斷爆發衝突。近日耶路撒冷的阿克薩清真寺，又爆發了族群暴力衝突，然而目前事件引爆點仍未知。以色列警方坦言以武力鎮壓穆斯林，並逮捕了數名「暴徒」。對此，巴勒斯坦表達了嚴正的抗議，而鄰國約旦與埃及也譴責以色列不該公然襲擊禮拜者。

綜合外媒報導，耶路撒冷作為以色列與巴勒斯坦兩國三大宗教的應許之地。最初有兩座猶太聖殿建立於此，後來伊斯蘭教又再建立了阿克薩清真寺，使得兩個宗教的聖地完全重疊。以猶太教為主要信仰的以色列在1967年完全佔領耶路撒冷，卻未得到多數國際社會認可。

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因此以色列與巴勒斯坦達成協議，表示不會摧毀阿克薩清真寺，並且同意非穆斯林不得進入大殿，但前提是只允許穆斯林作禮拜。然而，這一協定並未讓兩國之間的衝突消弭，往往會在三大宗教舉行齋戒月、逾越節以及復活節之時，爆發更嚴重的衝突。

巴勒斯坦駐英大使佐姆洛特（Husam Zomlot）在推特上發布了一段清真寺內發生暴力衝突的影片。巴勒斯坦紅新月會表示，至少有7人受傷，而以色列軍隊不斷阻止醫護人員進入現場。以色列警方則發表聲明強調，有蒙面煽動者從清真寺內發射煙火，擾亂公共秩序、褻瀆清真寺，並以棍棒及石頭為武器，從內部將門鎖上，逼不得已警方才會介入。

巴勒斯坦總理穆罕默德沙．史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示，阿克薩清真寺是屬於所有阿拉伯人以及穆斯林的，其餘的阿拉伯國家也對此發表了譴責。約旦外交部呼籲以色列警方，立即從阿克薩清真寺中撤出，嚴正警告衝進清真寺並襲擊禮拜者是公然違法的行為。

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