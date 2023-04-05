為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    你一定玩過！知名桌遊「卡坦島」發明者逝世 享壽70歲

    1995年9月29日星期五，來自達姆施塔特（Darmstadt）的牙科技師托伊伯，於德國法蘭克福首次發表了桌遊「卡坦島」。（美聯社）

    1995年9月29日星期五，來自達姆施塔特（Darmstadt）的牙科技師托伊伯，於德國法蘭克福首次發表了桌遊「卡坦島」。（美聯社）

    2023/04/05 15:19

    〔即時新聞／綜合報導〕著名桌上遊戲「卡坦島」（Catan）發明者托伊伯（Klaus Teuber）日前傳出因病辭世，享年70歲。「卡坦島」風行全球，玩家在遊戲中扮演拓荒者，於虛構的島嶼上爭奪資源、建造城市。

    據《美聯社》報導，托伊伯的家人在「卡坦島」德國官網發布了其逝世消息，「托伊伯家族懷著悲痛和沉重的心情宣布，他們深愛的丈夫、父親，克勞斯·特伊伯因一場急促而嚴重的疾病，於2023年4月1日去世，享壽70歲」。

    「卡坦島」工作室則在社交平台上發表聲明，「無論克勞斯對桌遊產業的貢獻多麼巨大，我們仍會記住他是一位善良、無私的人；一位鼓舞人心的領導者；及最重要的，一位摯友」。

    「卡坦島」最初名為「The Settlers of Catan」，於1995年正式推出，六角形地圖是其醒目招牌。「卡坦島」至今已售出數千萬套，並以40餘種語言版本流通全球。

    1952年6月，托伊伯生於德國中部小鎮布羅伊貝格（Rai-Breitenbach）。1980年代，托伊伯仍是位普通的牙科技師（dental technician），直到他開始在家中地下室設計桌遊。

    托伊伯曾在受訪時透露：「我在公司和這個職業（牙科技師）遇到了許多問題。我為了逃避而開發遊戲，試圖創造屬於自己的世界。」

    在「卡坦島」中，玩家透過5種不同資源建立定居點，包括羊毛、穀物、木材、磚塊和礦石。托伊伯從未想過他的遊戲能如此成功，遂在1998年辭去了牙科技師的工作，「我意識到卡坦可以養活我和我的家人」。

    今天，「卡坦島」已衍生出十餘種版本，包括線上版，遊戲周邊產品更是不計其數。2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，人們在隔離期間足不出戶，讓「卡坦島」銷售額達到歷史新高。

    「卡坦島」工作室敦促人們一起悼念托伊伯，「透過彼此友善、無畏追求，並與你所愛之人一起享受這款遊戲，一同紀念克勞斯吧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國口罩令鬆綁 搭長途交通工具免戴提前到2/2
    2023/01/13 23:22

    德國口罩令鬆綁 搭長途交通工具免戴提前到2/2
    德國籲國民「非必要別去中國」 比利時、盧森堡跟進
    2023/01/08 08:15

    德國籲國民「非必要別去中國」 比利時、盧森堡跟進

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    來自中國旅客 德國將要求COVID-19快篩陰才能入境
    2023/01/05 23:47

    來自中國旅客 德國將要求COVID-19快篩陰才能入境
    絕不能再犯3年前錯誤！德外交專家籲暫停德中航班
    2022/12/24 16:08

    絕不能再犯3年前錯誤！德外交專家籲暫停德中航班
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播