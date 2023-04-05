你一定玩過！知名桌遊「卡坦島」發明者逝世 享壽70歲

1995年9月29日星期五，來自達姆施塔特（Darmstadt）的牙科技師托伊伯，於德國法蘭克福首次發表了桌遊「卡坦島」。（美聯社）

2023/04/05 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕著名桌上遊戲「卡坦島」（Catan）發明者托伊伯（Klaus Teuber）日前傳出因病辭世，享年70歲。「卡坦島」風行全球，玩家在遊戲中扮演拓荒者，於虛構的島嶼上爭奪資源、建造城市。

據《美聯社》報導，托伊伯的家人在「卡坦島」德國官網發布了其逝世消息，「托伊伯家族懷著悲痛和沉重的心情宣布，他們深愛的丈夫、父親，克勞斯·特伊伯因一場急促而嚴重的疾病，於2023年4月1日去世，享壽70歲」。

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「卡坦島」工作室則在社交平台上發表聲明，「無論克勞斯對桌遊產業的貢獻多麼巨大，我們仍會記住他是一位善良、無私的人；一位鼓舞人心的領導者；及最重要的，一位摯友」。

「卡坦島」最初名為「The Settlers of Catan」，於1995年正式推出，六角形地圖是其醒目招牌。「卡坦島」至今已售出數千萬套，並以40餘種語言版本流通全球。

1952年6月，托伊伯生於德國中部小鎮布羅伊貝格（Rai-Breitenbach）。1980年代，托伊伯仍是位普通的牙科技師（dental technician），直到他開始在家中地下室設計桌遊。

托伊伯曾在受訪時透露：「我在公司和這個職業（牙科技師）遇到了許多問題。我為了逃避而開發遊戲，試圖創造屬於自己的世界。」

在「卡坦島」中，玩家透過5種不同資源建立定居點，包括羊毛、穀物、木材、磚塊和礦石。托伊伯從未想過他的遊戲能如此成功，遂在1998年辭去了牙科技師的工作，「我意識到卡坦可以養活我和我的家人」。

今天，「卡坦島」已衍生出十餘種版本，包括線上版，遊戲周邊產品更是不計其數。2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，人們在隔離期間足不出戶，讓「卡坦島」銷售額達到歷史新高。

「卡坦島」工作室敦促人們一起悼念托伊伯，「透過彼此友善、無畏追求，並與你所愛之人一起享受這款遊戲，一同紀念克勞斯吧」。

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