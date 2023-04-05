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    福島核電廠反應爐內部畫面曝 基座鋼筋外露恐損抗震性

    日本福島第一核電廠1號機發生熔毀事故後，東京電力公司4日發布內部拍攝畫面。（美聯社）

    日本福島第一核電廠1號機發生熔毀事故後，東京電力公司4日發布內部拍攝畫面。（美聯社）

    2023/04/05 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠1號機發生熔毀事故後，東京電力公司4日發布內部拍攝畫面，除了拍到大量熔化的核燃料碎片沉積物，還發現支撐反應爐的圓柱形底座受損，鋼筋外露，引發抗震能力的質疑，擔憂坍塌恐釀重大災難。

    《NHK》報導，今年3月下旬，東京電力公司將一個水下機器人放入1號機的安全殼內，拍攝基座內部，即支撐反應爐的圓柱型底座的狀況。在4日發布的拍攝畫面中，基座底部有大量被認為是核燃料碎片的沉積物，厚度約40至50公分。先前調查已發現，2號機沉積物高度約40至70公分，3號機的沉積物像山，最高點達到3公尺多。

    拍攝畫面也引發外界對1號機抗震能力的擔憂。重達440公噸的反應爐靠圓柱形的鋼筋混凝土基座支撐，其直徑約6公尺、厚度120公分，但影片顯示，該基座內壁破裂、鋼筋裸露在外。

    去年勘查也發現，基座外部有部分混凝土結構破損，導致內部鋼筋外露。經確認，距離底部約1公尺處的混凝土結構消失，鋼筋已局部變形。

    由於反應爐還有一個從側面支撐它的結構，東京電力公司此前表示，根據分析，沒有反應爐坍塌的危險。但這次調查發現，內部混凝土損壞情況比預想的嚴重。

    《美聯社》報導，東京電力公司發言人週二表示，內部鋼筋基本上完好無損，但該公司計劃在未來幾個月內進一步分析數據和圖像，了解是否以及如何提高反應爐的抗震能力。

    福島縣知事內堀雅雄要求東京電力「迅速評估抗震能力，並以縣民容易理解的方式提供資訊，並減輕居民和全國人民的擔憂。」

    東京電力派水下機器人進入1號機的安全殼內，拍攝基座內部，即支撐反應爐的圓柱型底座的狀況。（美聯社）

    東京電力派水下機器人進入1號機的安全殼內，拍攝基座內部，即支撐反應爐的圓柱型底座的狀況。（美聯社）

    影片顯示，支撐反應爐的圓柱型底座內壁破裂、鋼筋裸露在外。（美聯社）

    影片顯示，支撐反應爐的圓柱型底座內壁破裂、鋼筋裸露在外。（美聯社）

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