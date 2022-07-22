日核准福島電廠排放含氚廢水 原能會：還要國際通過、不會立即排放

日本原子力規制委員會（NRA）今日（22日）上午經過臨時會議討論後，正式核准東京電力公司就福島第一核能發電廠含氚廢水排放的實施計畫。（美聯社）

2022/07/22 19:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本原子力規制委員會（NRA）今日（22日）上午經過臨時會議討論後，正式核准東京電力公司就福島第一核能發電廠含氚廢水排放的實施計畫，原能會表示，福島電廠雖已獲得核准，但並非立即排放含氚廢水，不過為因應此事，從去年起就已規劃因應計畫，會在充分準備下，為民眾的輻射安全把關。

原能會表示，日本原子力規制委員會（NRA）今日（22日）上午經過臨時會議討論後，正式核准東京電力公司就福島第一核能發電廠含氚廢水排放的實施計畫，但之後還要依國際原子能總署（IAEA）及NRA的意見，重新檢視輻射環境影響評估（Radiological Environmental Impact Assessment, REIA）報告書，同時由NRA進行排放設施的設置狀況以及使用前檢查，以確保排放作業會確實依據實施計畫進行，而在檢查期間將不會進行海洋排放。

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原能會指出，IAEA也仍將在這段期間持續執行審查任務，東京電力公司若獲得IAEA的追加審查意見，將進行檢討並適時將意見反映至實施計畫以及REIA報告書。

對於日本政府將排放含氚廢水一事，原能會表示，去年4月日本政府做出排放決策前，已書面向日方表達反對排放立場，並部署含氚廢水排放的跨部會因應整合工作，積極研商各項因應作為，包括規劃輻射廢水海洋擴散模擬預報作業、台灣附近海域環境輻射監測分工與資訊整合機制，以及漁產輻射檢測作業等，會在既有的充分準備下，為民眾的輻射安全把關。

原能會說，我國已建置完成生物氚檢測實驗室，其中包含檢測所需設備購置及標準作業程序建立，未來將持續針對台灣鄰近海域生態樣本及重點遠洋經濟魚種蒐集氚背景基線數據，以做為評估日本未來排放含氚廢水後對我國周遭海域生態影響之參考，並持續密切關注福島核災含氚廢水排放作業動態，還有輻射安全的監測管制作業，以確保公眾健康與安全。

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