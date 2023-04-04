中國要氣炸了！瑞士知名劇院預告 將上演舞台劇《台灣大使館》！

瑞士知名「洛桑維蒂劇院」於官網公告，將於2024年1月上演舞台劇《台灣大使館》。（圖翻攝自Théâtre Vidy-Lausanne官網）

2023/04/04 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕近年台灣在國際曝光度相當高，越來越多人關注台灣遭受中國文攻武嚇、各方面無理打壓的困境。在我國總統蔡英文出訪中美洲友邦、即將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤之際，瑞士知名劇院「洛桑維蒂」（Théâtre Vidy-Lausanne）宣布，將於明年1月上演舞台劇《台灣大使館》（Embassy of Taiwan），以戲劇表演道出台灣這個國家在國際間的處境。

位於瑞士法語區城市洛桑（Lausanne）的洛桑維蒂劇院，近日於官網公告將於2024年1月上演舞台劇《台灣大使館》，由目前定居德國的瑞士劇場導演凱吉（Stefan Kaegi）執導，德國劇團「里米尼紀錄劇團」（Rimini Protokoll）演出。劇院透露，凱吉2022年11月至12月便到台灣走訪，在台灣藝術合作者陪同下認識這塊土地，準備在舞台上以結合戲劇與外交的方式，呈現台灣這個國家，在國際上「被認同」與「不被認同」的各種情境。

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洛桑維蒂劇院官網也特別介紹中華民國1945年成為聯合國創始會員國，之後因中華人民共和國因素黯然退出聯合國的歷史，除了台灣時常遭受中共打壓、台灣民主發展，連台灣的地理狀況也都有提到。官網表示，該劇為台灣國家兩廳院與洛桑維蒂劇院聯合製作，這部劇將挑戰每個國家、機構乃至民眾對自身與台灣和中國之關係的定義。

該消息發布時，正值宏都拉斯被中國大撒幣收買與台灣斷交、蔡英文出訪中美洲瓜地馬拉與貝里斯2友邦、即將過境美國與美眾院議長麥卡錫會面等與台相關消息被國際媒體爭相報導之際，圍繞著台灣發生的外交戰備受熱議。不少人已預料到中方將對此爆氣抗議，該劇能否順利上演還不得而知。

洛桑維蒂劇院台灣國家兩廳院聯合製作的舞台劇《台灣大使館》，將於2024年1月於洛桑維蒂劇院登台演出。（圖翻攝自Théâtre Vidy-Lausanne官網）

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