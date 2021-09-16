瑞士國會通過友台議案 「四事件」警覺中國滲透野心

瑞士國會通過友台議案，當地台灣作家分析瑞士警覺中國滲透的原因。圖為中國國家主席習近平。（法新社）

2021/09/16 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士國會下議院14日以129票贊成、43票反對、5票棄權，壓倒性通過「改善與台灣關係」議案，根據這項友台議案，瑞士政府須提交報告，說明如何深化與台灣關係。外媒引述學者說法，認為瑞士此舉與東歐國家挺台意義不同，而旅居瑞士的台灣作家也分析，瑞士因受到4件事情影響，警覺到中國的嚴重滲透威脅，應開始表態支持台灣。

《自由亞洲電台》訪問旅居瑞士32年的台灣作家顏敏如，她觀察，瑞士國會在此時間點通過與台灣改善關係議案，相當特殊，主要是台灣防疫做得好，而中國的戰狼外交吃相太難看。政大國際關係美歐所研究員嚴震生則認為，因東歐國家過去在蘇聯陰影下，對台灣具有同理心，其他歐洲大國則相較現實，瑞士與東歐國家挺台意義並不同。

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報導引述顏敏如說法，近兩年來發生4起涉中事件，令瑞士對中國有所警覺，其一是在香港反送中運動期間，蘇黎士藝術大學校方堅持言論自由，若順從中國取消展覽是違憲做法，獲得民眾共鳴。另外，瑞士一名博士生，以化名葛伯在推特批評中共，葛伯的指導教授因此被中國學生威脅中斷指導關係，葛伯也被學校要求另找指導教授，但因他研究中國環境污染議題過於敏感，最後喪失學籍，3年研究成果泡湯。

第三件事則是兩年前瑞士《世界週報》每月均刊登前中國駐瑞士大使耿文斌的文章，一年後被揭發，中國大使館涉嫌用贊助廣告交換文章宣傳。最後，是因大批中國人偷渡，瑞士官方卻讓中國官員到瑞士核實難民身分，且包辦所有機票、住宿、健康保險，及每日支付每人約1400人民幣，還讓那些中國人使用辦公室設施，引發民眾反彈。

顏敏如說，台灣能夠幫助瑞士了解中共本質，加強民主防衛，西方國家對中國已經綏靖太久，若不改正就是等死。

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