印度女穿「泰山裝」搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

〔中央社〕印度民風保守,最近社群網站出現一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運的照片和影片,引起熱議。德里都會捷運公司今天發表聲明,呼籲乘客衣著勿傷害其他乘客感受。

影片中,這名女子穿著比基尼式的上衣及短裙,簡單遮住重要部位,搭乘德里捷運。由於她的衣著在不同影片中顏色不同,顯示這名女子曾換裝多次,或是以類似穿著搭乘捷運多次。

印度民風保守,中生代或老一輩女性通常穿著紗麗,在鄉下地方連頭都會包住;年輕女子上衣通常不露肩,下身則搭配長裙或牛仔褲。

影片曝光後網友反應兩極,在推特,#DelhiMetroGirl已成熱門標籤,這名女子獲封「德里捷運女」的外號。

有網友認為女性如何穿著是個人自由,但更多網友抨擊這名女子破壞善良風俗。由於日前一名男子穿內衣內褲搭乘火車被逮捕,因此有網友質疑印度執法標準不一。

德里都會捷運公司(DMRC)發表聲明說,雖然穿著是乘客的個人選擇,但乘客應遵守社會接受的禮儀規範,不應穿著「傷害其他乘客感受」的服裝。

捷運公司表示,衣著不雅可依捷運運作暨維護法第59條,驅逐醉酒或有騷擾行為的乘客、沒收車資,及科處最高500盧比(約新台幣186元)的罰款。

