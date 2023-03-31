印度寺廟地板突坍塌 已知36人死亡

印度中部城市印度爾（Indore）一座寺廟地板於30日忽然坍塌，造成前往參拜的信眾「垂直墜入」下方深井，目前已知至少36人死亡。（美聯社）

2023/03/31 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕印度中部城市印度爾（Indore）一座寺廟地板於30日忽然坍塌，造成前往參拜的信眾「垂直墜入」下方深井，目前已知至少36人死亡，當局持續搜救中。

綜合外媒報導，昨天（30日）是印度神祇羅摩（Rama）的生日，即「拉瑪節」（Ram Navami），吸引大批信徒湧入各地寺廟參拜和祈福；不料位於印度爾這間寺廟地板於昨日中午突然整片坍塌，造成至少數十名信眾直接墜入下方深井，據悉井深達50英尺，目前已經找到36具遺體。

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中央邦內政部長米甚拉 （Narottam Mishra）透露，救難人員從井中救出19人，但後來有2人逝世，將持續協助其他被困和受傷的信徒。據稱這座寺廟原本只是一個階梯井，覆蓋井口的是混凝土板並在上方建造寺廟，消息曝光後引爆當地民眾怒批政府為何同意建設不安全的建物，因為階梯井蓋無法承載大量拉瑪節信眾的重量。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特表示，對於寺廟事故的受害家屬表達哀悼，並宣布將提供死者親屬和受害者賠償金。

從公開影像可見，寺廟下方地板出現一個大洞，救難人員利用梯子嘗試救出困在井內的人，警方則使用麥克風疏散現場人群。

#WATCH | Madhya Pradesh: Many feared being trapped after a stepwell at a temple collapsed in Patel Nagar area in Indore.



Details awaited. pic.twitter.com/qfs69VrGa9 — ANI MP/CG/Rajasthan （@ANI_MP_CG_RJ） March 30, 2023

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