印度寺廟地板突坍塌 已知36人死亡

〔即時新聞/綜合報導〕印度中部城市印度爾(Indore)一座寺廟地板於30日忽然坍塌,造成前往參拜的信眾「垂直墜入」下方深井,目前已知至少36人死亡,當局持續搜救中。

綜合外媒報導,昨天(30日)是印度神祇羅摩(Rama)的生日,即「拉瑪節」(Ram Navami),吸引大批信徒湧入各地寺廟參拜和祈福;不料位於印度爾這間寺廟地板於昨日中午突然整片坍塌,造成至少數十名信眾直接墜入下方深井,據悉井深達50英尺,目前已經找到36具遺體。

中央邦內政部長米甚拉 (Narottam Mishra)透露,救難人員從井中救出19人,但後來有2人逝世,將持續協助其他被困和受傷的信徒。據稱這座寺廟原本只是一個階梯井,覆蓋井口的是混凝土板並在上方建造寺廟,消息曝光後引爆當地民眾怒批政府為何同意建設不安全的建物,因為階梯井蓋無法承載大量拉瑪節信眾的重量。

印度總理莫迪(Narendra Modi)在推特表示,對於寺廟事故的受害家屬表達哀悼,並宣布將提供死者親屬和受害者賠償金。

從公開影像可見,寺廟下方地板出現一個大洞,救難人員利用梯子嘗試救出困在井內的人,警方則使用麥克風疏散現場人群。

