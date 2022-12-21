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    他看《阿凡達2》疑太興奮 電影播到一半心臟病發身亡

    中年男子與弟弟近期前往戲院觀看《阿凡達2》，疑因太過激動，電影播放到一半時忽然心臟病發作，緊急送往附近醫院急救仍不治。（美聯社）

    中年男子與弟弟近期前往戲院觀看《阿凡達2》，疑因太過激動，電影播放到一半時忽然心臟病發作，緊急送往附近醫院急救仍不治。（美聯社）

    2022/12/21 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕影迷睽違13年的《阿凡達》系列最新續集《阿凡達：水之道》，自14日起在全球各地陸續上映，印度安得拉邦（Andhra Pradesh）1名中年男子與弟弟近期前往戲院觀看《阿凡達2》，疑因太過激動，電影播放到一半時忽然心臟病發作，緊急送往附近醫院卻仍不治。

    綜合外媒報導，中年男子斯里努（Lakshmireddy Srinu）於17日與他的弟弟到電影院觀賞《阿凡達2》，沒想到電影演到一半時斯里努突然心臟病發作並昏倒在地，儘管即刻送往附近醫院急救仍宣告不治。

    富通醫院院長夫格拉（Sanjeev Gera）指出，由於男子患有高血壓病史，推測因為個案血壓升高造成心臟動脈可能已經破裂，因而導致心臟驟停；Aster CMI醫院的庫馬爾醫生（Pradeep Kumar D）說明，此類死亡確實在激動人心的比賽或情緒激動的情況下發生」，他進一步補充「但電影本身不太可能導致死亡」。

    據悉，這並非首次有人在觀看阿凡達電影時過世，台灣患有高血壓病史的42歲男子於2010年觀看電影《阿凡達》時，在電影播放途中也因過度興奮使心臟病發作，送醫後逝世。

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