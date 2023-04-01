拍IG影片「裝假死」男溺水被當演戲 生前掙扎影像曝光

2名男子為拍攝IG影片，在恆河洗澡時假裝溺水，其中1名男子先行上岸，另外1名男子卻真的溺斃。（圖擷取自「@GoldySrivastav」推特、本報合成）

2023/04/01 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦近期發生一起溺水事故，2名男子為拍攝IG影片，在恆河洗澡時假裝溺水，其中1名男子先行上岸，另外1名男子卻真的溺斃，目前警方仍未找到遺體，這段影片近期在社群平台曝光，引起外界譁然。

綜合外媒報導，來自小鎮菲羅扎巴德（Firozabad）2名男子於22日為拍攝IG短影片，在恆河洗澡時「假裝」溺水。公開影像可見，其中1名男子先自行游上岸，另外1名男子仍在水中掙扎，一旁友人認為他正在演戲所以沒有立刻上前救人，沒想到卻當場溺斃；警方警方表示，目前仍未尋獲這名男子遺體。

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據悉，印度日前才發生類似意外，比拉斯布爾縣（Bilaspur）1名20歲大學生於18日爬上窗台拍攝IG影片，不慎滑倒墜樓致失血過多亡。

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