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    今年前3月4293名中國偷渡客在美墨邊境被捕 創歷來新高

    美國海關及邊境保衛局（CBP）的數據顯示，今年前3個月，在美墨邊境意圖偷渡而被捕的中國人數量已達4293人，創歷來最高，也比去年全年被捕的中國籍無證偷渡客增加1倍多。（路透）

    美國海關及邊境保衛局（CBP）的數據顯示，今年前3個月，在美墨邊境意圖偷渡而被捕的中國人數量已達4293人，創歷來最高，也比去年全年被捕的中國籍無證偷渡客增加1倍多。（路透）

    2023/04/03 21:11

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國人經由美墨邊境偷渡至美國的情況越來越頻繁，美國海關及邊境保衛局（CBP）的數據顯示，今年前3個月，意圖偷渡而被捕的中國人數量已達4293人，創歷來最高，也比去年全年被捕的中國籍無證偷渡客增加一倍多。

    根據法廣報導，中國偷渡客嘗試用各種方法來美，部分人會手持中國護照，先利用免簽抵達厄瓜多，然後前往美國。一位為化名「森姆」的男子說，他來自河南，曾在廣州參加維權運動，抗議中國政府的防疫清零政策，因擔心中國未來變得更加極權，所以帶16歲長子偷渡出國。在這次逃跑過程中，父子倆到過11個國家，再飛抵厄瓜多後，穿越7個拉丁美洲國家，最終抵達德州的布朗斯維爾（Brownsville），被邊境巡邏隊拘留，等候10月的出庭。

    一名中國籍無證偷渡客表示，在國內批評政府貪污後開始感到害怕，兩度坐牢以後擔心受到更多懲罰，決定參考成功偷渡者在中文社群媒體的經驗分享闖關偷渡。他說，偷渡之旅歷時數週，前後長達數千哩，交通方式包括搭飛機、乘坐巴士、搭船、騎摩托車以及步行。

    紐約州立大學社會學教授梁在表示，武漢肺炎疫情嚴重影響中國經濟，尤其打擊低技術工人的生計；此外美國政府收緊簽證審批，美中之間也有旅遊限制，所以一些中國人選擇冒險偷渡。

    美國「外交關係協會」資深研究員張彥（Ian Denis Johnson）認為，出身中產階級的中國人，覺得發展機會逐漸減少，加上政治情勢變得風險增加，因此他們不擇手段離開中國。

    美國海關及邊境保衛局（CBP）的數據顯示，今年前3個月，在美墨邊境意圖偷渡而被捕的中國人數量已達4293人，創歷來最高，也比去年全年被捕的中國籍無證偷渡客增加1倍多。示意圖。（取自網路）

    美國海關及邊境保衛局（CBP）的數據顯示，今年前3個月，在美墨邊境意圖偷渡而被捕的中國人數量已達4293人，創歷來最高，也比去年全年被捕的中國籍無證偷渡客增加1倍多。示意圖。（取自網路）

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