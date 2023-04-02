美國國內外開攻 聯合G7夥伴反制中國經濟霸凌

美國正透過國內立法，以及遊說盟國採取聯合行動等方式，制止中國經濟霸凌他國。（路透）

2023/04/02 19:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）2日報導，鑑於中國近年經常以經濟手段報復各國，美國一方面在國內推動立法，確立反制中國的方法和工具，一方面也要求七大工業國集團（G7）成員國採取聯合行動，譬如對受影響國家降低關稅，助其抗衡北京壓力。

據報導，美國已率先在國內採取行動，今年2月國會就提出跨黨派法案，授權總統採取反制中國經濟脅迫的多種措施，除了提高中國商品進口關稅外，也將允許美國向被中國脅迫的國家提供財務援助。其中一項提案列明，美國將降低被害國產品進口關稅，提升該國對美出口量，彌補被中國霸凌的損失。據悉，拜登政府支持這項措施。

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北京持續利用經濟力量達成外交目的，例如在澳洲要求對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）源頭進行獨立調查後，提高對澳洲煤礦、葡萄酒、大麥等商品的進口關稅；在立陶宛與台灣強化關係後，對其進口商品設限；在日本與中國就釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）爆發紛爭後，停止出口稀土至日本。不僅如此，針對批評中國人權紀錄的國家，北京也會祭出勒令企業關閉、限制公民入境、暫緩借貸等手段。

據了解，中國對澳洲、日本、南韓的貿易量，約占這3國總貿易量的2至3成，但這3國對中國的貿易量，占中國總貿易量不到1成，北京因而有籌碼打經濟戰。

美國認為，由於許多國家在經濟上極為依賴中國，多國聯合行動會比單一國家行動更能有效嚇阻北京經濟霸凌他國，且北京也較有可能退讓。因此，美方已在G7工作層級會議上，要求夥伴採取聯合行動，並要求將此事排入今年G7會議議程。華府更準備在5月的G7廣島高峰會前，與輪值主席國日本敲定相關細節。

華府相信，建立一個各國可以互相協助承擔對方貿易損失的架構，可以減緩遭中國經濟報復的衝擊，也希望這對南方世界（Global South）國家起正面效應，因為這些大多位於南半球的新興國家，最容易被北京施壓。不過，擬定統一規則對G7將是挑戰，因為德國、日本都與中國有深層經濟連結，部分歐洲國家和日本對於提高關稅等措施也有所顧慮。

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