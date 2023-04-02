1屍2命！手指金日成肖像跳舞 北韓孕婦遭公開處決

北韓民眾在平壤「萬壽台大紀念碑」，向金日成與金日成父子的銅像鞠躬致敬。（法新社資料照）

2023/04/02 15:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓統一部3月30日公開了《2023北韓人權報告》，揭露了北韓政權令人震驚的人權蹂躪事例，其中包括公開處決、活體實驗、殺嬰、拷問及非人道的刑罰等赤裸裸的人權蹂躪事例，還有孕婦因跳舞時因手指北韓國父金日成而遭處決。

南韓《中央日報》報導，2016年制定《北韓人權法》後，南韓統一部自2018年起每年都會發布相關報告，但公開報告內容尚屬首次。此前，南韓政府因擔憂脫北居民的個人資訊洩露和平壤抗議等，將報告列為為三級機密，不予公開。有分析認為，在北韓核威脅日益露骨的情況下，南韓政府以人權問題為契機，正在提高對北韓施壓力度。

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該報告以2017年後508名脫北居民的證詞為基礎，介紹了朝鮮政權令人震驚的人權蹂躪事例從槍決等公開處刑、活體實驗、殺害嬰兒、拷問及非人道的刑罰等赤裸裸的人權蹂躪事例，到對居民的日常化監視和剝奪表達自由等惡劣的生活狀況等。

報告指出，「在北韓，存在著公權力任意剝奪生命的現象」，「據收集到的證言，除了殺人等惡性犯罪，對於毒品交易、觀看和傳播韓國影視作品、宗教迷信行為等《自由權條例》規定不應處以死刑的行為，相關涉事者也被執行了死刑」。

特別是北韓2020年底制定的《反動思想文化排斥法》明確規定，「對流入、觀看和傳播反動思想的行為可處以死刑」。

2020年兩江道一名男子因傳播存有大量《愛的迫降》等韓劇的USB隨身碟而遭公開槍決。2019年，有人因向熟人分享韓劇《太陽的後裔》而被判處4年勞動教化刑。

據脫北者的證言，北韓槍決「大部分是以將處刑對象綁在柱子上後，在頭部、胸部、腿部各發射3發，共發射9發的方式進行」。還有證言稱，2018年在咸鏡北道清津市輸城川江邊，以機關槍連射的方式進行了公開處決。

此外，報告還收集了很多反金正恩政權的所謂「言論反動」處罰事例。2017年，一名女子在家跳舞的短片在市面上流傳，動作中手指金日成肖像的畫面成了問題而被公開處決，該女子當時已懷有6個月身孕。

有證言稱，北韓在被稱為「83號」的醫院或管理所，對患有思覺失調症或智力障礙等無法準確表達意思的人，進行活體實驗。報告指出，「在北韓，對殘疾人的認識非常消極，甚至把殘疾人的存在本身視為不光彩」。報告還提到，「有陳述稱，北韓當局限制殘疾人結婚和生育，並將其隔離在『矮人村』。」

報告還稱，北韓對政治犯收容所內關押人員進行處決和強制勞動，國軍俘虜、被綁架者和離散家屬也受到監視和歧視。

南韓統一部長權寧世在發刊詞中表示，「該報告旨在讓政府準確掌握北韓人權狀況，尋找實質性解決方法」。統一部官員當天解釋稱，為如實反映北韓最近的人權實況，若出現相反的證言，也會反映相關情況，不偏不倚地記錄在案。

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