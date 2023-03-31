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    美白宮情資：俄打算提供糧食向北韓換取軍火

    美國白宮於當地時間週四指出，根據最新資訊顯示，俄羅斯正積極提供糧食給北韓，想藉此獲取更多武器。（路透）

    美國白宮於當地時間週四指出，根據最新資訊顯示，俄羅斯正積極提供糧食給北韓，想藉此獲取更多武器。（路透）

    2023/03/31 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過一年，美國白宮於當地時間週四指出，根據最新資訊顯示，俄羅斯正積極提供糧食給北韓，想藉此獲取更多武器。

    綜合外媒報導，由於入侵烏克蘭，俄羅斯遭到國際制裁和出口管制，目前北韓也面臨嚴重的糧食問題。美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）30日指出，根據他們獲得的最新資訊顯示，俄羅斯正積極從北韓獲取更多軍火。

    報導指出，一位名為Ashot Mkrtychev的56歲男子，來自斯洛伐克的布拉提斯拉瓦（Bratislava），其自2022年底以來，一直在兩國間進行與武器相關的交易。在俄羅斯官員支持下，也試圖促成兩國達成一項秘密協議，該協議將讓俄羅斯獲得24種以上的北韓武器及彈藥。美方為此已經Mkrtychev列入制裁的名單中。

    柯比指出，他們也了解到，俄羅斯正尋求派遣代表團前往北韓，並向其提供糧食以換取軍火，不過柯比並未說明兩國是否有完成交易，以及俄羅斯試圖獲取的軍火類型。美國財政部提到，除了糧食，該協議也可讓北韓獲得現金、商用飛機、商品和原料等。

    不過柯比也強調，北韓及俄羅斯之間任何的武器交易，都違反聯合國安理會的一系列決議。他也提到，儘管北韓近期曾聲明，表態不會向俄羅斯提供或出售武器，但美方會持續密切關注此事，同時也會持續採取行動，包括實施更多制裁，以切斷俄羅斯總統普廷的戰爭機器，進一步削弱俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的能力。

    報導提到，去年9月時俄烏雙方都面臨彈藥短缺，當時曾有情報顯示，俄羅斯計畫從北韓購買砲彈及火箭彈，不過北韓方面否認這項指控，但後續美方也持續提出質疑。去年12月美方也獲得情報，指北韓已完成向俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」初步的武器交付。

    美國白宮國安發言人柯比（見圖）30日指出，根據他們獲得的最新資訊顯示，俄羅斯正積極從北韓獲取更多軍火。（美聯社）

    美國白宮國安發言人柯比（見圖）30日指出，根據他們獲得的最新資訊顯示，俄羅斯正積極從北韓獲取更多軍火。（美聯社）

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