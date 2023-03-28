10年來首次！ 美國會擬邀尹錫悅演說 共築抗北韓、中國聯盟

南韓總統尹錫悅將在4月底赴美進行國是訪問。（路透）

2023/03/28 16:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統尹錫悅近來外交動作不斷，繼訪問日本化解兩國宿怨後，接下來將在4月底赴美進行國是訪問。《日經亞洲》28日引述知情人士指出，美國國會正安排邀請尹錫悅發表演說，為10年首位在美國國會演說的南韓總統，希望藉此促進美韓同盟關係，以應對北韓和中國挑戰。

《日經》指出，美國總統拜登準備在4月26日接待尹錫悅，並設國宴款待，這是南韓總統相隔12年後再次對美進行國是訪問，彰顯兩國簽署《美韓共同防禦條約》70週年。

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美國共和黨籍韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim）透露，她和外交事務委員會主席麥考爾及民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）、民主黨籍眾院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）等人，已聯名致函眾院議長麥卡錫，促其邀請尹錫悅對國會聯席會議發表演說，相關討論正在進行中。金映玉對此事十分樂觀，指發送正式邀請函只是時間早晚問題。

南韓媒體透露，尹政府也已要求在美國國會發表演說，將是10年前時任總統朴槿惠之後，首位在美國國會演說的南韓總統。

報導分析，美國國會議員對尹錫悅到訪的熱烈歡迎，反映美方正面看待尹錫悅捨棄前任總統文在寅的安撫方針，重新加強對北韓的嚇阻力。美韓軍隊近日進行時隔5年的大規模聯合演習，而「雷根號」航艦打擊群也在去年9月停靠南韓釜山，為4年來首次。

金映玉指出，「我們不應該顧慮北韓的感受，我們也毋須擔心（中國國家主席）習近平會怎麼想。我們應該多多考慮的是，該如何繼續加強（美韓）安全同盟。」

此外，華府也希望在對抗中國上，加強與南韓的合作。金映玉提到，美方十分歡迎尹錫悅與日本修復關係，「我想我們有兩位基於反制中國共產黨在印度－太平洋地區擴大影響力，而承諾站在同一個立場的領袖」，盼美韓日三方日後擴大在經濟、安全方面的合作。

智庫「美國企業研究所」（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）則表示，美韓合作在中國問題上會非常困難，「或許兩國在供應鏈問題和科技上會合作，但很難公開談論台灣問題。」

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