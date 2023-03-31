暴龍沒那麼「霸氣外露」！研究曝牠有嘴唇「不露牙像蜥蜴」

電影《侏羅紀公園》中暴龍的凶猛形象深植人心，但新研究指出，牠們其實有嘴唇，尖牙並沒有「霸氣外露」。圖為瑞士展示的暴龍骨架。（歐新社）

2023/03/31 19:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕好萊塢電影《侏羅紀公園》中暴龍的凶猛形象深植人心，不過，3月30日發表的新研究指出，暴龍嘴巴其實有薄薄的「鱗片唇」，會在嘴巴閉起來時蓋住牙齒，而非一直以來人們所認知的，鋒利牙齒外露，而且就算暴龍嘴巴大開，可能也只是露出牙齒的尖端。

專家說，會認為這種獸腳類（Theropod）恐龍沒有嘴唇而使得牙齒外露，是因為暴龍牙齒巨大，以及牠們現存近親鱷魚和短吻鱷也沒有嘴唇。研究報告共同作者、朴茨茅斯大學古生物學家惠頓（Mark Witton）說，常見對暴龍形象的描繪都過時了，「我們基本上還留在30年前侏羅紀公園的影子下」，應該拋開暴龍這樣的恐龍是無唇牙齒外露的認知，改為這些動物有更像蜥蜴的面貌。

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英國和美國的研究人員3月30日在《科學（Science）》期刊發表這項研究成果，研究人員檢視屬於暴龍科的「惡霸龍（Daspletosaurus）」巨大牙齒，這顆牙齒在惡霸龍嘴巴內被使用了超過500天，並沒有明顯的磨損痕跡，與其他對獸腳類牙齒的研究符合。對比之下，美國短吻鱷的牙齒時常受損，就連牙本質層都被磨損，研究人員認為，這是因為這種動物沒有嘴唇，牙齒外露所致。

惠頓說，暴龍的牙齒通常能維持12個多月，然後換牙，週期比鱷魚長得多，這一點更增加暴龍有嘴唇的說服力，「沒有動物能修補或替換磨損的琺瑯質，不過，即使有些暴龍的牙齒維持了1年多，牠們薄薄的琺瑯質仍然完好」。

研究團隊也發現，獸腳類動物頜骨上有排列方式類似現代蜥蜴的小孔，供應嘴唇和牙齦神經和血管，兩者牙齒都呈垂直，不像鱷魚是往外傾斜。對現代蜥蜴頭骨和牙齒的相對尺寸進行分析，認為獸腳類恐龍的牙齒並沒有大到無法被嘴唇覆蓋。惠頓指出，「如果你想像科摩多龍有5英尺長的頭骨，看起來會和暴龍這類動物沒有太大差異。」

英美研究描繪有著嘴唇的暴龍，吃掉一隻未成年埃德蒙頓龍（Edmontosaurus）的模樣。（美聯社）

兩種主要模型描繪出掠食性恐龍臉部外觀：上二是類似鱷魚的無唇下顎，下二是像蜥蜴的有唇嘴部。（路透）

專家研究指出，如果想像科摩多龍（見圖）有5英尺長的頭骨，看起來會和暴龍這類動物沒太大差異。（美聯檔案照）

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