為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    暴龍沒那麼「霸氣外露」！研究曝牠有嘴唇「不露牙像蜥蜴」

    電影《侏羅紀公園》中暴龍的凶猛形象深植人心，但新研究指出，牠們其實有嘴唇，尖牙並沒有「霸氣外露」。圖為瑞士展示的暴龍骨架。（歐新社）

    電影《侏羅紀公園》中暴龍的凶猛形象深植人心，但新研究指出，牠們其實有嘴唇，尖牙並沒有「霸氣外露」。圖為瑞士展示的暴龍骨架。（歐新社）

    2023/03/31 19:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕好萊塢電影《侏羅紀公園》中暴龍的凶猛形象深植人心，不過，3月30日發表的新研究指出，暴龍嘴巴其實有薄薄的「鱗片唇」，會在嘴巴閉起來時蓋住牙齒，而非一直以來人們所認知的，鋒利牙齒外露，而且就算暴龍嘴巴大開，可能也只是露出牙齒的尖端。

    專家說，會認為這種獸腳類（Theropod）恐龍沒有嘴唇而使得牙齒外露，是因為暴龍牙齒巨大，以及牠們現存近親鱷魚和短吻鱷也沒有嘴唇。研究報告共同作者、朴茨茅斯大學古生物學家惠頓（Mark Witton）說，常見對暴龍形象的描繪都過時了，「我們基本上還留在30年前侏羅紀公園的影子下」，應該拋開暴龍這樣的恐龍是無唇牙齒外露的認知，改為這些動物有更像蜥蜴的面貌。

    英國和美國的研究人員3月30日在《科學（Science）》期刊發表這項研究成果，研究人員檢視屬於暴龍科的「惡霸龍（Daspletosaurus）」巨大牙齒，這顆牙齒在惡霸龍嘴巴內被使用了超過500天，並沒有明顯的磨損痕跡，與其他對獸腳類牙齒的研究符合。對比之下，美國短吻鱷的牙齒時常受損，就連牙本質層都被磨損，研究人員認為，這是因為這種動物沒有嘴唇，牙齒外露所致。

    惠頓說，暴龍的牙齒通常能維持12個多月，然後換牙，週期比鱷魚長得多，這一點更增加暴龍有嘴唇的說服力，「沒有動物能修補或替換磨損的琺瑯質，不過，即使有些暴龍的牙齒維持了1年多，牠們薄薄的琺瑯質仍然完好」。

    研究團隊也發現，獸腳類動物頜骨上有排列方式類似現代蜥蜴的小孔，供應嘴唇和牙齦神經和血管，兩者牙齒都呈垂直，不像鱷魚是往外傾斜。對現代蜥蜴頭骨和牙齒的相對尺寸進行分析，認為獸腳類恐龍的牙齒並沒有大到無法被嘴唇覆蓋。惠頓指出，「如果你想像科摩多龍有5英尺長的頭骨，看起來會和暴龍這類動物沒有太大差異。」

    英美研究描繪有著嘴唇的暴龍，吃掉一隻未成年埃德蒙頓龍（Edmontosaurus）的模樣。（美聯社）

    英美研究描繪有著嘴唇的暴龍，吃掉一隻未成年埃德蒙頓龍（Edmontosaurus）的模樣。（美聯社）

    兩種主要模型描繪出掠食性恐龍臉部外觀：上二是類似鱷魚的無唇下顎，下二是像蜥蜴的有唇嘴部。（路透）

    兩種主要模型描繪出掠食性恐龍臉部外觀：上二是類似鱷魚的無唇下顎，下二是像蜥蜴的有唇嘴部。（路透）

    專家研究指出，如果想像科摩多龍（見圖）有5英尺長的頭骨，看起來會和暴龍這類動物沒太大差異。（美聯檔案照）

    專家研究指出，如果想像科摩多龍（見圖）有5英尺長的頭骨，看起來會和暴龍這類動物沒太大差異。（美聯檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    霸氣外露！ 暴龍化石4月將在瑞士拍賣 估計1.6億起跳
    2023/03/30 09:34

    霸氣外露！ 暴龍化石4月將在瑞士拍賣 估計1.6億起跳
    科博館暴龍換裝3套現「做回自己」 龍友敲碗：要看嫦娥暴龍
    2023/02/07 11:43

    科博館暴龍換裝3套現「做回自己」 龍友敲碗：要看嫦娥暴龍

    小檜溪公園首排「合康檜邑」2-4房
    暴龍大腦神經元有30億個 比狒狒還聰明
    2023/01/10 15:12

    暴龍大腦神經元有30億個 比狒狒還聰明
    霸王龍其實是3種恐龍 研究霸氣命名「女王」、「皇帝」
    2022/03/03 15:34

    霸王龍其實是3種恐龍 研究霸氣命名「女王」、「皇帝」

    首選好宅適居的關鍵「潛力產業+品牌建商」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播