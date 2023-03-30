為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    霸氣外露！ 暴龍化石4月將在瑞士拍賣 估計1.6億起跳

    拍賣行指出，這副暴龍化石之所以會叫「三位一體」，是因為化石分別來自3隻不同的暴龍，293則代表暴龍身上的293塊骨頭。（路透）

    拍賣行指出，這副暴龍化石之所以會叫「三位一體」，是因為化石分別來自3隻不同的暴龍，293則代表暴龍身上的293塊骨頭。（路透）

    2023/03/30 09:34

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士蘇黎世科勒拍賣行29日在蘇黎世一處音樂廳展出一副完整的暴龍化石，這副名為「TRX-293 三位一體（Trinity）」的暴龍化石，將在4月18日拍賣，成交價格估計約500萬美元（約新台幣1.6億）起跳。

    根據《路透》報導，來自6700萬年前的暴龍「TRX-293三位一體」，長11.6公尺、寬3.9公尺，是歐洲拍賣會上首度出現完整的暴龍化石。拍賣行老闆科勒（Cyril Koller）表示，這副化石之所以會叫「三位一體」，是因為這副化石分別來自3隻不同的暴龍，過去都在美國出土，293則代表暴龍身上的293塊骨頭。科勒評估，屆時買家可能為私人身分，但他認為大眾未來仍可以在公開場合看到這副暴龍化石，預計成交價格落在544萬到870萬美元（約新台幣2.6億）之間。

    瑞士阿塔爾恐龍博物館古生物學家雅各賽伯（Hans Jacob-Siber）表示，暴龍化石極為罕見，此次展出的並非是複製品，而是完整的化石本體，直到1970或80年代，發現的暴龍化石數量還不到十幾隻，其中大部分都在美國的博物館中。

    過去曾有兩副暴龍化石被拍賣，包括1997年拍賣的「蘇」（Sue）與2020年拍賣的「史丹」（Stan），分別以以840萬美元（約新台幣2.5億元）和3180萬（約新台幣9.6億元）美元售出。

    下個月即將拍賣的「TRX-293 三位一體」，29日開始在蘇黎世一間音樂廳中展出。（歐新社）

    下個月即將拍賣的「TRX-293 三位一體」，29日開始在蘇黎世一間音樂廳中展出。（歐新社）

    拍賣行預估，成交價格約500萬美元（約新台幣1.6億）起跳。（歐新社）

    拍賣行預估，成交價格約500萬美元（約新台幣1.6億）起跳。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    棕熊極地冰封3500年！科學家驚：第一個完整遺體
    2023/02/24 19:31

    棕熊極地冰封3500年！科學家驚：第一個完整遺體
    發現新種遠古「怪獸」企鵝超壯碩 迄今所知最大型企鵝
    2023/02/10 06:19

    發現新種遠古「怪獸」企鵝超壯碩 迄今所知最大型企鵝

    香港豪門媳出走！華麗回歸八點檔！
    恐龍「哭爸」再現！科博館化石前跪地痛哭 網讚超有梗
    2023/02/07 22:28

    恐龍「哭爸」再現！科博館化石前跪地痛哭 網讚超有梗
    遊戲迷愛上遊戲設計師 「恐龍」牽手辦結婚登記
    2023/02/03 05:30

    遊戲迷愛上遊戲設計師 「恐龍」牽手辦結婚登記

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    女童海灘撿到12公分「巨牙」！博物館驚呼「260萬年前已滅絕」
    2023/01/15 00:17

    女童海灘撿到12公分「巨牙」！博物館驚呼「260萬年前已滅絕」
    2.5億年前花粉化石 揭地球有史以來最大滅絕原因
    2023/01/12 12:18

    2.5億年前花粉化石 揭地球有史以來最大滅絕原因
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播