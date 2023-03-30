霸氣外露！ 暴龍化石4月將在瑞士拍賣 估計1.6億起跳

拍賣行指出，這副暴龍化石之所以會叫「三位一體」，是因為化石分別來自3隻不同的暴龍，293則代表暴龍身上的293塊骨頭。（路透）

2023/03/30 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士蘇黎世科勒拍賣行29日在蘇黎世一處音樂廳展出一副完整的暴龍化石，這副名為「TRX-293 三位一體（Trinity）」的暴龍化石，將在4月18日拍賣，成交價格估計約500萬美元（約新台幣1.6億）起跳。

根據《路透》報導，來自6700萬年前的暴龍「TRX-293三位一體」，長11.6公尺、寬3.9公尺，是歐洲拍賣會上首度出現完整的暴龍化石。拍賣行老闆科勒（Cyril Koller）表示，這副化石之所以會叫「三位一體」，是因為這副化石分別來自3隻不同的暴龍，過去都在美國出土，293則代表暴龍身上的293塊骨頭。科勒評估，屆時買家可能為私人身分，但他認為大眾未來仍可以在公開場合看到這副暴龍化石，預計成交價格落在544萬到870萬美元（約新台幣2.6億）之間。

請繼續往下閱讀...

瑞士阿塔爾恐龍博物館古生物學家雅各賽伯（Hans Jacob-Siber）表示，暴龍化石極為罕見，此次展出的並非是複製品，而是完整的化石本體，直到1970或80年代，發現的暴龍化石數量還不到十幾隻，其中大部分都在美國的博物館中。

過去曾有兩副暴龍化石被拍賣，包括1997年拍賣的「蘇」（Sue）與2020年拍賣的「史丹」（Stan），分別以以840萬美元（約新台幣2.5億元）和3180萬（約新台幣9.6億元）美元售出。

下個月即將拍賣的「TRX-293 三位一體」，29日開始在蘇黎世一間音樂廳中展出。（歐新社）

拍賣行預估，成交價格約500萬美元（約新台幣1.6億）起跳。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法