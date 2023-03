反攻的號角響起？烏軍裝甲車大量集結影片網流傳

2023/03/30 15:52

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,西方的軍援與戰車紛紛到位,推特流傳一段烏克蘭某處訓練場聚集著許多裝甲車輛的影片,引發網友不禁推測烏軍的反攻可能在即。

推特帳號「@clashreport」PO出一段影片,可以看到攝影者的前方有大量烏克蘭軍隊的戰車,後方與旁邊則有大量的軍用車輛,「@clashreport」在推文中表示,烏克蘭軍事裝備大量集結,可能是在烏克蘭某處訓練場,有T-80BV戰車、BMP-2、BRDM-2、MT-LB裝甲車、2S3 Akatsiya 152 公厘自走砲、多管火箭炮和補給車等。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)接受愛沙尼亞電視台訪問時提到,德國製豹2戰車已經開始陸續運抵烏克蘭,這批戰車將成為烏軍總參謀部反攻行動的一部分,「正朝不同地點與方向進行部署」。至於反攻時間點為何,列茲尼科夫表示,這取決天氣狀況,春天時土地太濕,只能使用履帶式車輛,「我認為我們將在這兩個月內看到戰車,我指的是4月和5月」。

Huge accumulation of Ukrainian military equipment, most likely somewhere in the depths of Ukraine at a training ground.



T-80BV, BMP-2, BRDM-2, MT-LB, 2S3 Akatsiya 152 mm Self-Propelled Howitzer, Grad MLRS & supply vehicles. pic.twitter.com/0FiyiKxmkB