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    反攻的號角響起？烏軍裝甲車大量集結影片網流傳

    烏克蘭某處訓練場聚集著許多裝甲車輛，讓網友們不禁推測烏軍的反攻可能在即。（圖擷自推特）

    烏克蘭某處訓練場聚集著許多裝甲車輛，讓網友們不禁推測烏軍的反攻可能在即。（圖擷自推特）

    2023/03/30 15:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，西方的軍援與戰車紛紛到位，推特流傳一段烏克蘭某處訓練場聚集著許多裝甲車輛的影片，引發網友不禁推測烏軍的反攻可能在即。

    推特帳號「@clashreport」PO出一段影片，可以看到攝影者的前方有大量烏克蘭軍隊的戰車，後方與旁邊則有大量的軍用車輛，「@clashreport」在推文中表示，烏克蘭軍事裝備大量集結，可能是在烏克蘭某處訓練場，有T-80BV戰車、BMP-2、BRDM-2、MT-LB裝甲車、2S3 Akatsiya 152 公厘自走砲、多管火箭炮和補給車等。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受愛沙尼亞電視台訪問時提到，德國製豹2戰車已經開始陸續運抵烏克蘭，這批戰車將成為烏軍總參謀部反攻行動的一部分，「正朝不同地點與方向進行部署」。至於反攻時間點為何，列茲尼科夫表示，這取決天氣狀況，春天時土地太濕，只能使用履帶式車輛，「我認為我們將在這兩個月內看到戰車，我指的是4月和5月」。

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