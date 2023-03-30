防範中俄 美提前備戰太空戰

美國太空軍作戰部長薩茲曼指出，軍備競賽加劇導致太空在短短數年內出現「根本性變化」，中國和俄羅斯已發展出反衛星飛彈、陸基導能和軌道攔截能力等技術，而中國是「最具挑戰性的威脅」。（法新社檔案照）

2023/03/30 05:30

美太空軍年度預算9135億 較去年大增40億美元

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿八日報導，隨著來自中國與俄羅斯的潛在威脅漸增，美國五角大廈已開始為太空戰做準備；白宮本月稍早所提的美國太空軍年度預算中，就首度納入包括模擬器與其他作戰訓練設備的計畫。

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首納模擬器及戰備計畫

報導中指出，有鑑於中國、俄羅斯部署能摧毀與干擾人造衛星和軍民通訊的飛彈及雷射，美國國防部已加緊為日後在太空中與中俄發生衝突做準備。白宮本月提出的三百億美元（約九一三五億台幣）的太空軍年度預算，比去年多了近四十億美元，增幅遠高於包括空軍與海軍等其他軍種，並且首度納入模擬器與其他為潛在戰役訓練太空軍成員設備的計畫。

二○一九年成立的太空軍是美軍第六與人數最少的軍種，負責若干原本隸屬空軍的職務；太空軍獨立建軍的主要目的之一，在於為所有軍種規劃、訓練與捍衛美國在太空中的利益，以及聚焦新興威脅。目前美國太空軍約有一萬六千人，任務包括火箭發射、管理衛星和陸基通訊與感測設備。

由於外太空的人員後勤支援太過艱鉅，美軍早就放棄載人繞地軌道太空武器，轉向人造衛星；而太空的物理特性，也使之難以採用偷襲，或快速改變軌道、方向等地面戰術。除了美國，中國與俄羅斯同樣也以人造衛星、感測器來發動與試圖打贏太空衝突。

前美國空軍少將、接受美國聯邦政府資助的非營利研究組織「航太公司」（The Aerospace Corp.）的國防系統部門資深副總裁惠蘭（Marty Whelan）說，太空中無法挖壕溝，威懾一旦無效，根本無法等壞事發生再做準備，而是得具備完整的太空戰基礎建設。

一如在地面，五角大廈在太空中的最大擔憂也是中國，其所構成的太空威脅從能摧毀美國人造衛星或使之失能的飛彈和雷射，到太空干擾、其他網路干涉與攻擊，不一而足。中國已大舉投資太空計畫，包括載人繞地太空站，研發陸基飛彈與雷射以及更多監視能力。

美國太空軍作戰部長薩茲曼（Chance Saltzman）本月在國會聽證中指出，中國正在測試能夠武器化的在軌衛星系統，這些系統已顯示有能力具體控制與移動其他人造衛星，「處理資訊與數據的網路若易遭攻擊，我們在太空中能做的不多」。

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