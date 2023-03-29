中國治沙英雄水源被礦場切斷 跪地磕頭哭喊求水

在中國寧夏沙漠地帶治沙20餘年、開闢1萬畝林地的民眾孫國友，日前因隔鄰礦場開礦破壞林地水源，導致斷水。他向相關單位協調未果後跪地磕頭痛哭求水。（擷自網路）

2023/03/29 21:16

〔中央社〕在中國寧夏沙漠地帶治沙20餘年、開闢1萬畝林地的民眾孫國友，日前因隔鄰礦場開礦破壞林地水源，導致斷水。他向相關單位協調未果後跪地磕頭痛哭求水，畫面瘋傳引發民眾同情及聲援。

綜合網路訊息及中國媒體報導，64歲來自四川的前商人孫國友，2003年間立志投入妻子老家寧夏的治沙工程，在寧夏回族自治區靈武市馬家灘鎮包下面積達1萬畝（約667公頃）的沙漠地帶，自掏腰包整地、開渠及植樹，逐漸為人所知，曾數度獲中國官媒報導，有了「治沙造林英雄」的稱號。

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但去年底至今年初，在孫國友這片萬畝林場旁，隸屬中國國企神華集團的雙馬煤礦，在採煤過程中挖斷了林場賴以灌溉的多條水渠，導致斷水。經過協調，雙馬煤礦雖承諾3月27日恢復供水，卻未如期執行。

網路影片畫面顯示，孫國友在面對礦場及水務公司人員時，由於供水中斷未能獲得解決，情緒激動地跪地一邊用力磕頭、一邊高聲哭喊著「給我供水啊、給我供水啊」，「你們斷了我的水源，為什麼不給我供水啊！老天爺呀」。

孫國友大聲疾呼，「我一個四川人在寧夏治沙21年，從來沒有向任何單位伸手拿1分錢，我21年治沙播綠萬畝沙漠，萬畝林場沒有水喝，很多樹死掉了！」、「老天爺啊，誰來救我萬畝治沙，我萬畝林沒有水喝了」、「從哪裡說理呀！老天爺呀！21年前我來到這裡是寸草不生的荒漠，這還有理嗎？求你給我供水啊」。

這段畫面被一旁的工人拍攝後上傳網路，立即引發熱議，中國網友們一面倒聲援孫國友，紛紛指責煤企擅自挖斷林場水源，又不按承諾供水。

不少人還列舉中國各地煤企多年來在採礦及施工上劣跡斑斑，直指「在中國，煤不是什麼人都能挖的，必有貪腐，應該一查到底」。

事件引發關切後，據報導，寧夏當地的水務公司對此表示，礦場的汙水處理是有達標，但是排出的水鹽分過高不利於灌溉樹林；而馬家灘鎮政府一名員工表示，靈武市及鎮上有關領導正在林場協調處理此事。神華集團則聲稱，雙馬煤礦與神華無關，是中國國家能源集團的產業。

對此，中共官媒中央人民廣播電台發表評論指出，早在2014年就有報導，當地有1800畝治沙林被雙馬煤礦非法占用，水源也被汙染。而礦場涉及「未批先建、非法開採，無視處罰」。多年過去，這個問題為何一直未能徹底解決？呼籲當地必須全面調查此事。

在中國寧夏沙漠地帶治沙20餘年、開闢1萬畝林地的民眾孫國友，日前因隔鄰礦場開礦破壞林地水源，導致斷水。他向相關單位協調未果後跪地磕頭痛哭求水。（擷自網路）

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