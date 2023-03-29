馬英九謁中山陵 中國客嗆「總統有什麼了不起」秒被逮

前總統馬英九近日前往中國，昨（28日）前往中山陵拜謁期間，卻傳出在場外有中國民眾嗆聲，後續在網路也有不少人分享民眾嗆聲的畫面，引發網友討論。（圖擷自推特）

2023/03/29 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日前往中國，昨（28日）前往中山陵拜謁期間，卻傳出在場外有中國民眾嗆「馬英九有什麼了不起」、「總統有什麼了不起」，後續在網路也有不少人分享民眾嗆聲的畫面，引發網友討論。

前總統馬英九3月27日搭機赴中，展開為期12天的祭祖行程，昨日他率馬英九基金會同仁與學生拜謁南京中山陵，中國為了維安對該處進行管制，媒體消息傳出場外民眾不滿被擋在陵外，在現場嗆聲「馬英九有什麼了不起」，後續也有許多網友轉傳當時畫面。

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根據網路影片可看到，當時現場有大批民眾因遭到管制無法入園，並為此表達不滿，其中一名男子更大聲質疑「總統有什麼了不起，而且他對和平沒有貢獻，我實事求是講話，馬英九有什麼了不起！」，引起警察上前制止並要求查看他的證件，男子稱證件沒帶，一旁則有其他民眾嗆「這裡不是朝鮮」。

不過現場雖然大批民眾圍上，並拿出手機進行錄影，但警察仍以涉嫌擾亂公共秩序為由，將該名嗆聲的男子帶走。一旁圍觀民眾則表示「不讓老百姓講話」。

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