馬英九謁中山陵 中國客嗆「總統有什麼了不起」秒被逮
2023/03/29 09:29
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日前往中國，昨（28日）前往中山陵拜謁期間，卻傳出在場外有中國民眾嗆「馬英九有什麼了不起」、「總統有什麼了不起」，後續在網路也有不少人分享民眾嗆聲的畫面，引發網友討論。
前總統馬英九3月27日搭機赴中，展開為期12天的祭祖行程，昨日他率馬英九基金會同仁與學生拜謁南京中山陵，中國為了維安對該處進行管制，媒體消息傳出場外民眾不滿被擋在陵外，在現場嗆聲「馬英九有什麼了不起」，後續也有許多網友轉傳當時畫面。
請繼續往下閱讀...
根據網路影片可看到，當時現場有大批民眾因遭到管制無法入園，並為此表達不滿，其中一名男子更大聲質疑「總統有什麼了不起，而且他對和平沒有貢獻，我實事求是講話，馬英九有什麼了不起！」，引起警察上前制止並要求查看他的證件，男子稱證件沒帶，一旁則有其他民眾嗆「這裡不是朝鮮」。
不過現場雖然大批民眾圍上，並拿出手機進行錄影，但警察仍以涉嫌擾亂公共秩序為由，將該名嗆聲的男子帶走。一旁圍觀民眾則表示「不讓老百姓講話」。
网友投稿— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） March 28, 2023
3月28日早上，马英九一行前往南京中山陵拜谒，导致普通游客无法入园参观，引发民众不满。
现场有一位市民大喊“马英九有什么了不起？”“他对和平没有贡献！”
随后被一旁的公安民警以“涉嫌扰乱公共秩序”口头传唤带走。… pic.twitter.com/AIvb9pBFW3