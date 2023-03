龍捲風襲美26死 社區滿目瘡痍衛星對比照曝光

2023/03/27 20:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國密西西比州24日晚間遭強烈龍捲風襲擊,這場災害造成至少26人死亡、數十人受傷,還有數十棟建築物倒塌。美國太空技術公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)今(27日)公布衛星影像,清楚可見災害所帶來的滿目瘡痍景象。

綜合外媒報導,這場龍捲風在密西西比州造成至少25人死亡、數十人受傷,而鄰近的阿拉巴馬州也有1人死亡,當地社區受到龍捲風嚴重侵襲,房屋屋頂被掀起,社區也被夷平,其中以羅林佛克(Rolling Fork)與銀城(Silver City)受災情況最嚴重。

從「Maxar Technologies」釋出2020年12月27日衛星圖像對比災害後的多張照片中,可以看到羅林佛克小鎮社區房屋毀壞、樹木遭連根拔起,原本綠意盎然的社區如今只剩下殘骸瓦礫。

