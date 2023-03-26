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    美龍捲風釀26死強襲餐廳全毀 8人躲大型冷藏庫幸運生還

    美國密西西比州24日遭遇龍捲風重擊，有8人躲進大型冷藏室因此幸運存活。（美聯社）

    美國密西西比州24日遭遇龍捲風重擊，有8人躲進大型冷藏室因此幸運存活。（美聯社）

    2023/03/26 13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州24日晚間遭遇龍捲風襲擊，數十棟建築物被夷平，造成至少26人死亡、數十人受傷，外媒報導，一家餐廳老闆哈登（Tracy Harden）在房子被吹垮前一分鐘與店員、客人躲進大型冷藏庫，總計8人因此幸運存活，而餐廳則幾乎全毀。

    綜合外媒報導，哈登餐廳位於密西西比州西部一個約1700人的小鎮羅林佛克（Rolling Fork），當地為重災區。

    哈登表示，店員、客人都知道龍捲風來到，他們大約晚餐時間聚集在餐廳來躲避，沒想到突然「燈光開始閃爍」，大家意識到不太對，有人就大喊「冷藏庫」，接著大家都跑進去了。

    「丈夫關上冰箱門看到天花板飛走了」，哈登說，她丈夫得費盡逆風關門，當時看龍捲風超快，接著關上門那刻就看見天花板被吹走，他們8人躲在冷藏庫時，還感受到冷藏庫被強風推著走，但他們都沒事，最後因建築物碎片卡在冷藏庫門，讓他們一度受困，幸虧客人前來幫忙。

    哈登也在臉書說，「真的被上帝拯救」，真的是在房屋被吹散前一分鐘躲進冷藏庫中，也感謝前來救他們的客人，不顧自己手骨折還移除卡在冷藏庫門的碎片。

    哈登的餐廳經過龍捲風襲擊，原本木造房屋僅剩下冷藏庫、浴室，其他都不見了，羅林佛克小鎮也可見汽車傾倒路旁、碩大路樹被折斷、水塔也重擊扭曲橫躺在路邊。還有網友在推特貼出哈登的餐廳前後對比照片，原來的餐廳地點，如今一片狼藉，只剩下鐵製冷藏庫還佇立在木頭雜物和翻覆的汽車旁。

    美國密西西比州24日遭遇龍捲風重擊，倖存者哈登（右）在餐廳原址與友人激動擁抱。（美聯社）

    美國密西西比州24日遭遇龍捲風重擊，倖存者哈登（右）在餐廳原址與友人激動擁抱。（美聯社）

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