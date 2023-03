美龍捲風釀26死強襲餐廳全毀 8人躲大型冷藏庫幸運生還

2023/03/26 13:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國密西西比州24日晚間遭遇龍捲風襲擊,數十棟建築物被夷平,造成至少26人死亡、數十人受傷,外媒報導,一家餐廳老闆哈登(Tracy Harden)在房子被吹垮前一分鐘與店員、客人躲進大型冷藏庫,總計8人因此幸運存活,而餐廳則幾乎全毀。

綜合外媒報導,哈登餐廳位於密西西比州西部一個約1700人的小鎮羅林佛克(Rolling Fork),當地為重災區。

哈登表示,店員、客人都知道龍捲風來到,他們大約晚餐時間聚集在餐廳來躲避,沒想到突然「燈光開始閃爍」,大家意識到不太對,有人就大喊「冷藏庫」,接著大家都跑進去了。

「丈夫關上冰箱門看到天花板飛走了」,哈登說,她丈夫得費盡逆風關門,當時看龍捲風超快,接著關上門那刻就看見天花板被吹走,他們8人躲在冷藏庫時,還感受到冷藏庫被強風推著走,但他們都沒事,最後因建築物碎片卡在冷藏庫門,讓他們一度受困,幸虧客人前來幫忙。

哈登也在臉書說,「真的被上帝拯救」,真的是在房屋被吹散前一分鐘躲進冷藏庫中,也感謝前來救他們的客人,不顧自己手骨折還移除卡在冷藏庫門的碎片。

哈登的餐廳經過龍捲風襲擊,原本木造房屋僅剩下冷藏庫、浴室,其他都不見了,羅林佛克小鎮也可見汽車傾倒路旁、碩大路樹被折斷、水塔也重擊扭曲橫躺在路邊。還有網友在推特貼出哈登的餐廳前後對比照片,原來的餐廳地點,如今一片狼藉,只剩下鐵製冷藏庫還佇立在木頭雜物和翻覆的汽車旁。

