為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    密西西比州遭龍捲風侵襲 社區被夷平至少23死

    美國密西西比州遭到龍捲風和強烈風暴侵襲，許多社區滿目瘡痍，造成至少23人喪命、數十人受傷。（美聯社）

    美國密西西比州遭到龍捲風和強烈風暴侵襲，許多社區滿目瘡痍，造成至少23人喪命、數十人受傷。（美聯社）

    2023/03/25 22:17

    〔中央社〕美國密西西比州官員與當地居民今天表示，龍捲風和強烈風暴昨晚侵襲密西西比州，掀起房屋屋頂、夷平社區，行經的160多公里滿目瘡痍，造成至少23人喪命、數十人受傷。

    法新社與路透社報導，密西西比州緊急事故管理局在推特發文稱，風暴侵襲密西西比州西部、擁有200人口的小鎮銀城（Silver City），救難小組持續在廢墟中尋找生還者，目前有4人仍下落不明。

    推文指出，罹難人數預料還會攀升。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，救難小組也在有1700人居住的羅林佛克（Rolling Fork）展開搜救行動，當地在龍捲風肆虐時首當其衝。

    鎮上居民蕭瓦（Brandy Showah）告訴CNN：「我從未見過這樣的景象。這是一個小鎮，但現在都沒了。」

    蕭瓦表示，她祖母的家受到巨大損失，「有幾棟房子倒了，我的朋友被困在家裡，但我們把她救了出來」，還說祖母的鄰居依舊受困在房子裡。

    救援志工組成的非營利組織United Cajun Navy會長泰瑞爾（Todd Terrell）表示，羅林佛克「受災嚴重」，許多人受困家中。

    他將這次災情與2011年密蘇里州賈普林（Joplin）遭受龍捲風襲擊相比，當年造成161人喪生。

    從24日晚間到25日上午，美國國家氣象局（National Weather Service）收到來自追風人和觀測人員的至少24起龍捲風回報。範圍從密西西比州西部，向北延伸到密西西比州中部，進入阿拉巴馬州。

    媒體發布的照片顯示，多棟建築物變成廢墟，車輛翻覆，民眾摸黑從瓦礫堆中爬出逃生。

    密西西比州州長李維茲（Tate Reeves）在推特說：「密西西比河三角洲的許多人，今晚需要你們的禱告與上帝的庇護。」

    李維茲表示：「至少有23名密西西比州民眾因為昨晚的強烈龍捲風身亡。我們了解有更多人受傷。救難小組持續行動。」

    他表示：「我們已經啟動醫療支援，增派救護車與其他緊急物資給受影響的民眾。」

    美國密西西比州遭到龍捲風和強烈風暴侵襲，連汽車都被掀翻。（美聯社）

    美國密西西比州遭到龍捲風和強烈風暴侵襲，連汽車都被掀翻。（美聯社）

    美國密西西比州銀城在龍捲風侵襲之後，幾乎被夷成平地。（法新社）

    美國密西西比州銀城在龍捲風侵襲之後，幾乎被夷成平地。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國南部遭龍捲風襲擊 釀7人死亡
    2023/03/25 16:03

    美國南部遭龍捲風襲擊 釀7人死亡
    悚！罕見2月龍捲風狂襲美國 掀車毀屋害斷電
    2023/02/28 23:57

    悚！罕見2月龍捲風狂襲美國 掀車毀屋害斷電

    台南建築邁國際 東區將現隈研吾俬宅
    龍捲風襲擊！美東南部數萬人無電可用 阿拉巴馬州6郡進入緊急狀態
    2023/01/14 16:10

    龍捲風襲擊！美東南部數萬人無電可用 阿拉巴馬州6郡進入緊急狀態
    風暴狂襲美國！至少30起龍捲風 已知7死12重傷
    2023/01/13 17:30

    風暴狂襲美國！至少30起龍捲風 已知7死12重傷

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播