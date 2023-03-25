密西西比州遭龍捲風侵襲 社區被夷平至少23死

美國密西西比州遭到龍捲風和強烈風暴侵襲，許多社區滿目瘡痍，造成至少23人喪命、數十人受傷。（美聯社）

2023/03/25 22:17

〔中央社〕美國密西西比州官員與當地居民今天表示，龍捲風和強烈風暴昨晚侵襲密西西比州，掀起房屋屋頂、夷平社區，行經的160多公里滿目瘡痍，造成至少23人喪命、數十人受傷。

法新社與路透社報導，密西西比州緊急事故管理局在推特發文稱，風暴侵襲密西西比州西部、擁有200人口的小鎮銀城（Silver City），救難小組持續在廢墟中尋找生還者，目前有4人仍下落不明。

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推文指出，罹難人數預料還會攀升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，救難小組也在有1700人居住的羅林佛克（Rolling Fork）展開搜救行動，當地在龍捲風肆虐時首當其衝。

鎮上居民蕭瓦（Brandy Showah）告訴CNN：「我從未見過這樣的景象。這是一個小鎮，但現在都沒了。」

蕭瓦表示，她祖母的家受到巨大損失，「有幾棟房子倒了，我的朋友被困在家裡，但我們把她救了出來」，還說祖母的鄰居依舊受困在房子裡。

救援志工組成的非營利組織United Cajun Navy會長泰瑞爾（Todd Terrell）表示，羅林佛克「受災嚴重」，許多人受困家中。

他將這次災情與2011年密蘇里州賈普林（Joplin）遭受龍捲風襲擊相比，當年造成161人喪生。

從24日晚間到25日上午，美國國家氣象局（National Weather Service）收到來自追風人和觀測人員的至少24起龍捲風回報。範圍從密西西比州西部，向北延伸到密西西比州中部，進入阿拉巴馬州。

媒體發布的照片顯示，多棟建築物變成廢墟，車輛翻覆，民眾摸黑從瓦礫堆中爬出逃生。

密西西比州州長李維茲（Tate Reeves）在推特說：「密西西比河三角洲的許多人，今晚需要你們的禱告與上帝的庇護。」

李維茲表示：「至少有23名密西西比州民眾因為昨晚的強烈龍捲風身亡。我們了解有更多人受傷。救難小組持續行動。」

他表示：「我們已經啟動醫療支援，增派救護車與其他緊急物資給受影響的民眾。」

美國密西西比州遭到龍捲風和強烈風暴侵襲，連汽車都被掀翻。（美聯社）

美國密西西比州銀城在龍捲風侵襲之後，幾乎被夷成平地。（法新社）

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