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    前中國外交部副部長評中美關係 脫口「沒人會挺中國」遭封殺！

    中國前外交部副部長傅瑩26日針對中美關係在微信發表文章，沒多久後遭刪除。（歐新社檔案照、圖翻攝自蔡霞推特；本報合成）

    中國前外交部副部長傅瑩26日針對中美關係在微信發表文章，沒多久後遭刪除。（歐新社檔案照、圖翻攝自蔡霞推特；本報合成）

    2023/03/27 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕近年中美關係惡化，競爭態勢激烈，中國前外交部副部長、前人大常委傅瑩昨日（26日）對此在微信發表文章，直言中美鬧翻，沒有國家會願意與中國站隊，引發外界討論。該文章發布沒多久，便「毫不意外」地遭刪除。

    前中共中央黨校教授蔡霞今天（27日）在推特上透露，曾於2010年至2013年擔任中國外交部副部長、現任清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩，26日在微信發布一篇評論中美關係的文章。傅瑩呼籲中國人想清楚，「中美鬧到決裂或分道揚鑣，有沒有國家會選邊站到中國一邊？我們到底要什麼？我們應該做什麼？」

    傅瑩還說，近期中國內部時常在傳美國越來越衰落，「美國是不是衰落了，這是美國自己的事，中國決定不了美國衰落，也不會因為你天天說人家衰落人家就會真衰落。中國自己的事情、自己的問題也很多，別總把精力放在唱衰美國上，沒有必要相互踩，中美兩個大國現在既需要解決好本國自己的問題，也需要相互合作並幫助世界，這才是大國風範！」文章最後她則稱希望中美能「重歸於好」。

    這番聽在中共黨人及小粉紅耳裡甚是尖銳的評論，發布沒多久後就遭刪除，傅瑩微信頁面顯示「此內容因違規無法查看」。網友紛紛表示，「確實有人會挺中國，就是北韓、俄羅斯、伊朗」、「她這個級別還不知道什麼能說什麼不能說嗎？看來確實是看不下去了」、「中共但凡是人話，都聽不進去」、「沒有國家會站在中國一邊，這次是群毆了」。

    中國前外交部副部長傅瑩26日針對中美關係在微信發表文章，沒多久後遭刪除。（歐新社檔案照）

    中國前外交部副部長傅瑩26日針對中美關係在微信發表文章，沒多久後遭刪除。（歐新社檔案照）

    中國前外交部副部長傅瑩26日針對中美關係在微信發表文章，沒多久後遭刪除。（圖翻攝自蔡霞推特）

    中國前外交部副部長傅瑩26日針對中美關係在微信發表文章，沒多久後遭刪除。（圖翻攝自蔡霞推特）

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