氣球事件未完結 中國發表「美國霸權」報告痛批美國

中國外交部今天下午發表長篇大論「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，聲稱揭露美國在政治、軍事、經濟、金融、科技及文化方面的霸權行為。（圖擷取自中國外交部網站）

2023/02/20 18:22

〔中央社〕中美因偵察氣球事件而關係再度緊張之際，中國今天發表「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，聲稱揭露美國在政治、軍事、經濟、金融、科技及文化方面的霸權行為。

環球網今天引述報告聲稱，美國經歷兩次世界大戰和冷戰後，成為全球頭號強國，「更加肆無忌憚，粗暴干涉別國內政，謀求霸權、維護霸權、濫用霸權，大搞顛覆滲透，動輒發動戰爭，貽害國際社會」。

請繼續往下閱讀...

報告宣稱，美國「慣於打著民主、自由、人權的幌子，發動顏色革命甚至直接發動戰爭，又指美國大搞集團政治，挑動對立對抗」。

這項報告又說，美國「濫用出口管制，強推單邊制裁，將經濟金融霸權淪為地緣政治武器，在高科技領域大搞壟斷打壓，將科技問題政治化、武器化、意識形態化，阻止其他國家科技和經濟發展，包括追打具國際競爭力的中國高科技企業，已將1000多家中國企業列入各種制裁清單」。

報告聲稱，美國對生物技術、人工智慧等高端技術加強出口管制，嚴格投資審查，「打壓包括TikTok、微信等中國社交媒體應用程式，遊說荷蘭和日本限制對中國晶片和相關設備與技術出口，還在對中國科技人才政策採取雙重標準，針對部分高科技專業的中國留學生縮短簽證有效期限」。

報告表示，中國一貫反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對干涉別國內政，美國應該摒棄霸權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法