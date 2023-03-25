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    1500元漲到5000元！東京飯店變超貴 日本人直呼：太誇張

    東京飯店房價飆漲，連日本人都受不了。（圖片取自臉書@日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

    東京飯店房價飆漲，連日本人都受不了。（圖片取自臉書@日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

    2023/03/25 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕自疫情趨緩後，不少民眾紛紛安排連假出國旅遊，其中最熱門的選擇當屬日本。不過疑似就因旅客激增，導致當地住宿水漲船高，尤其東京飯店的價錢也從1500元長到5000元，連日本人都直呼太誇張。

    長住台灣9年的日本作家Yasuo Shimosaka，日前在自己的臉書專頁「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」分享，一位日本朋友要去東京出差，沒想到搜尋到的飯店價格突破天際，過去只要付1500台幣就可以訂到的房間，如今都漲到5000台幣，直呼真的太誇張。

    而Shimosaka先生認為，飯店漲價的原因可能是外國遊客突然增加，全國旅行支援優惠關係。他建議今年要去日本東京觀光的人，要趕快預訂比較便宜的飯店，如果沒有那麼在乎睡眠品質的話，可以考慮比較便宜的膠囊旅館，普遍價格在1000台幣以下，而東京上野位置比較方便。

    另外，Shimosaka先生也提醒，雖然日本有很多網咖都有提供過夜服務，是所有選項中最便宜的，但是睡眠品質很差，而且奇怪的客人很多，過去也有不少犯罪事件，非常不推薦。

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