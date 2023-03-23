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    佛州州長：台灣是美國關鍵利益 中國威脅遠大於俄羅斯

    考慮角逐2024白宮寶座的美國佛羅里達州州長迪尚特表示，他認為台灣是美國的「關鍵利益」，而中國對美國領導世界能力的威脅遠大於俄羅斯。（法新社檔案照）

    考慮角逐2024白宮寶座的美國佛羅里達州州長迪尚特表示，他認為台灣是美國的「關鍵利益」，而中國對美國領導世界能力的威脅遠大於俄羅斯。（法新社檔案照）

    2023/03/23 15:28

    〔中央社〕美國佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特接受福斯國家網訪問時表示，他認為台灣是美國的「關鍵利益」（critical interest），而中國對美國領導世界能力的威脅遠大於俄羅斯。

    考慮角逐2024白宮寶座的迪尚特（Ron DeSantis）在接受福斯國家網（Fox Nation）知名記者皮爾斯摩根（Piers Morgan）專訪時發表了上述言論，這段訪問內容預定23日在福斯國家網「皮爾斯摩根不設限」（Piers Morgan Uncensored）節目播出。

    皮爾斯摩根在訪問中詢問迪尚特，如果中國真的「入侵」台灣會如何？迪尚特回應道：「那會是侵略。絕對是侵略。」

    皮爾斯摩根追問屆時美國是否應該介入？迪尚特回說：「所以我會說，台灣是美國的強大盟友。我認為這是一個關鍵利益。我認為這對我們以及日本和韓國等美國主要盟友而言，都是如此。」

    迪尚特接著說：「我認為總體而言，我們在國際上面臨的頭號問題是遏止中國成長和崛起。我認為，他們比普廷（Vladimir Putin）和俄羅斯強大得多，他們確實代表了在蘇聯之後，我們見到美國領導能力受到的最大威脅。」

    各界對中國日益強大的擔憂與日俱增，中國持續擴充軍力並加強與美國及其盟國敵對國家的關係。美國國會議員和軍方官員也愈來愈擔心中國對台灣的威脅，有些人認為，俄羅斯對烏克蘭採取侵略行動，恐使中國變得更加大膽，伺機攻打台灣。

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