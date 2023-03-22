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    阿富汗深夜6.5強震釀多人傷亡 中、南亞2.85億人同感搖晃

    阿富汗北部深夜發生芮氏規模6.5強震，外媒報導指整個中亞及南亞都感受到震動，目前在阿富汗及鄰國巴基斯坦都造成人員傷亡。（美聯社）

    阿富汗北部深夜發生芮氏規模6.5強震，外媒報導指整個中亞及南亞都感受到震動，目前在阿富汗及鄰國巴基斯坦都造成人員傷亡。（美聯社）

    2023/03/22 08:43

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗北部於當地時間週二晚間發生芮氏規模6.5強震，外媒報導指整個中亞及南亞都感受到震動，目前在阿富汗及鄰國巴基斯坦都造成人員傷亡。

    綜合外媒報導，週二晚間約10點20分左右（台灣時間今晨約1點50分）阿富汗北部巴達赫尚省（Badakhshan）附近發生芮氏規模6.5強震，美國地質調查局（USGS）指地震深度187.6公里，震央位於興都庫什（Hindu Kush）山脈，

    歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，這起強震也讓巴基斯坦，以及1千公里外的印度北部都感受到劇烈震動，包含南亞及中亞約2.85億人感受到震動。據指強震造成阿富汗有2人死亡、數十人受傷，巴基斯坦則有至少9人死亡。

    外媒報導提到，有巴基斯坦當地警員指出，一名13歲少女在家中被倒塌的牆壁壓死，西北部開伯爾普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）斯瓦特縣（Swat）有150人受傷。確切傷亡人數仍有待進一步確認。

    報導提到，由於地震深度較深，造成的災情並未如淺層強震來的嚴重。不過巴基斯坦部分地區的道路也因土石流發生阻塞。

    阿富汗北部於當地時間週二晚間發生芮氏規模6.5地震，強震發生後許多人都跑出戶外避難。（法新社）

    阿富汗北部於當地時間週二晚間發生芮氏規模6.5地震，強震發生後許多人都跑出戶外避難。（法新社）

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