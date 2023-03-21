美航艦戰鬥群疑現台東部海域 艦載機MH-60R接近綠島飛行

軍事粉專今日曝1架美國海軍艦載直升機「MH-60R」出現於台灣東部海域，並指出附近可能有美國海軍驅逐艦或航艦戰鬥群出沒。（路透）

2023/03/21 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕軍事粉專今（21）日曝1架美國海軍艦載直升機「MH-60R」出現於台灣東部海域，並指出附近可能有美國海軍驅逐艦或航艦戰鬥群出沒。

軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」指出，一架呼號「FFAB123」的美國海軍MH-60R海鷹直升機（Seahawk）今日下午出現在台灣東南方海域與巴士海峽範圍內，飛行高度2300英尺。粉專推測附近很可能有美國海軍的驅逐艦或航艦戰鬥群出沒。

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而根據「flightradar24」航班資訊網站顯示，截至5點50分左右，MH-60R仍在東南方海域飛行，且十分接近綠島與蘭嶼。

MH-60R海鷹為SH-60R海鷹直升機（SH-60 Seahawk）的升級版，具備反潛、反艦等多重任務。我國海軍也決定採購共12架MH-60R反潛直升機，購案的年度預算編列在111年度國防部預算書內，並已獲得立院審議通過；然而受美方台政策與我方國安高層與國防部部分官員的保留態度，從去年12月迄今海軍仍始終無法簽發LOR邀價書。

呼號「FFAB123」的美國海軍MH-60R海鷹直升機（Seahawk）今日下午出現在台灣東南方海域與巴士海峽範圍內，十分接近綠島與蘭嶼。（圖擷取自flightradar24）

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