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    65000年前原住民水下遺址現世 澳洲籲聯合國盡快批准公約

    澳洲水下有多艘二戰時期被擊沉的船隻，等待人類探索，重新拼湊歷史。（美聯社）

    澳洲水下有多艘二戰時期被擊沉的船隻，等待人類探索，重新拼湊歷史。（美聯社）

    2023/03/21 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞擁有約8000個珍貴的水下遺產，包含二戰時期被擊落的沉船、飛機等，多具人類遺骸等待挖掘。另外在西澳海岸線，發現了唯一一座原住民水下遺址，距今約65000年。然而這些歷史文物，因為現行法規尚未完善，因此面臨偷盜者的破壞，如今澳洲呼籲聯合國盡快批准「水下文化遺產公約」。

    根據衛報指出，澳洲已註冊的水下遺產約有8000個，包含內部尚有人類遺骸的沉船，以及數百萬年前的原住民遺址。然而，這些珍貴的寶物正遭受前所未有的危機，偷盜者們利用日新月異的科技，掠奪水下遺產，破壞物體所構成的歷史脈絡。對此，澳洲政府呼籲聯合國盡快通過水下文化遺產公約。

    這些水下遺址，雖在現行的法律以及聯合國的海洋公法下，受到一定程度的保護，然而「水下文化遺產公約」卻可以針對各個面向，協調、澄清相關法條，以更好的維護水下遺產。澳洲政府曾在2001年，協助起草水下文化遺產公約，礙於聯合國尚未批准，因此無法利用其中的條款約束偷盜者們。

    聯邦環境部水下文化遺產助理主任維杜卡博士（Andrew Viduka）表示，過去十年間，南海有數十艘二戰時期的沉船被洗劫一空，包含4500名澳、英、美、荷、日等國家的軍人遺骸，受到破壞。而在多達8000個註冊遺產中，僅有一個原住民水下遺址，位於西澳大利亞Murujuga海岸線附近。維杜卡博士透露，該遺址距今約65000年，大多數的文物都在水下40至70米間發現，為65000年前至30000年前的海岸線範圍。

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