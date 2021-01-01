反映原住民悠久歷史 澳洲修改國歌內容

澳洲宣布1月1日起正式更改國歌內容，以反映澳洲原住民的悠久歷史。（歐新社資料照）

2021/01/01 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府在2021新年第1天宣布正式修改國歌內容，將國歌內容的「年輕而自由（young and free）」，更改為「團結而自由（one and free）」，以反映澳洲原住民的悠久歷史。

綜合外媒報導，總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲人生活在原住民的古老土地上，匯聚了300多個國家祖先和語言群體的故事，澳洲的國歌也應該反映出這一點。

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莫里森指出，作為一個現代化的國家，澳洲可能比較年輕，但存在於澳洲土地上的故事歷史悠久。

莫里森提到，將國歌內容「年輕而自由」更改為「團結而自由」不需要付出代價，卻會帶來好處，這個變化也彰顯澳洲在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行期間的團結。

澳洲將歐洲人首次登上澳洲大陸的日子（1月26日）定為國慶日，對於澳洲的原住民而言則是「入侵日」，過去幾十年來，澳洲政府持續努力，承認原住民悠久的歷史。

民權運動「黑人的命也是命（BLM）」在全球延燒後，澳洲也再度關注原住民權益。新南威爾斯州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）在2020年提出改變國歌用詞的想法，貝爾吉格利安指出，目前的措詞無視澳洲「引以為傲的原住民文化」，這項提案也獲得多名議員支持。

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