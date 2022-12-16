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    倒了！澳洲前副總理出訪喝原住民飲品 送醫後狂睡14小時

    澳洲前副總理麥科米克（Michael McCormack）前往太平洋波納佩訪問，喝了當地歡迎飲品sakau後身體不適送醫。（圖擷自Michael McCormack推特）

    澳洲前副總理麥科米克（Michael McCormack）前往太平洋波納佩訪問，喝了當地歡迎飲品sakau後身體不適送醫。（圖擷自Michael McCormack推特）

    2022/12/16 17:10

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲前副總理、國會議員麥科米克（Michael McCormack），近日前往太平洋島國密克羅尼西亞聯邦的波納佩（Pohnpei）訪問，喝了當地原住民製作的歡迎飲品sakau，孰料隨即身體不適送醫，出院後還狂睡了14個小時。

    《衛報》報導，麥科米克透露，他來到波納佩的前1天，在萬那杜連灌5盅卡瓦酒（kava，由卡瓦醉椒所製造，本身不含酒精但飲用後會有類似酒醉的感覺），原本以為波納佩用椰子殼裝的sakau和卡瓦酒類似，因此直接拿了1盅過來喝。

    麥科米克表示，在南太平洋例如斐濟等地區，參加原住民歡迎儀式的客人最好要一口氣把卡瓦酒喝完，所以自己當時直接乾了sakau，藉此表現出對波納佩的尊重。

    然而，大概過了15分鐘後麥科米克感到身體不適，連忙告知同行的澳洲外長黃英賢（Penny Wong）自己不舒服，接著就有人拿了水桶給他（意指接嘔吐物）。

    澳洲代表團成員七手八腳地拍著麥科米克背部，並將他攙扶上車送往醫院接受脫水治療，確認健康不受影響後，再將麥科米克送到澳洲駐波納佩大使館休息。

    麥科米克透露，自己先是睡了7個小時，醒來後和妻子來回發了幾則訊息，接著又再度睡著6、7個小時左右。據了解，sakau在製作時所加的水比原版更少，是比卡瓦更加「烈」的飲料之一。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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