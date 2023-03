預告自己將被捕後首露面！ 川普現身摔角冠軍賽引騷動

2023/03/20 18:13

〔即時新聞/綜合報導〕諸多爭議纏身的美國前總統川普(Donald Trump)近日在社群上口出狂言稱自己將在21日被逮捕,引發熱烈討論。上週六(18日),川普在奧克拉荷馬州舉辦的一場摔角賽中現身,現場一陣騷動,這是他在說出被捕預告後首次公開露面,受到外界關注。

根據《紐約郵報》 報導,川普2021年因被控煽動國會暴動,遭臉書、推特、YouTube等社群平台封殺。時間過去2年多,這些禁令近期陸續解除,川普更在本月18日在臉書發文高呼「我回來了!」。不過宣告自己強勢回歸的當天,川普又在自己創立的社群Truth Social預告,自己將在21日被捕,雖然沒有說明被捕原因,但有消息稱可能與他2016年涉嫌向AV女優丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬美元(約新台幣397萬)封口費面臨起訴有關。

請繼續往下閱讀...

在川普說出上述狂言預告引爆輿論後,同一天晚間被發現他出席舉辦在奧克拉荷馬州塔爾薩(Tulsa)的全美大學體育聯盟(NCAA)一級摔角冠軍賽。從推特上曝光的影片可以看到,川普出現時,看台上不少觀眾紛紛起立歡呼拍照,身穿西裝的川普則揮手致意。紐郵表示,川普是在他位於佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)的海湖莊園(Mar-a-Lago)搭上一架印有其名的波音757私人飛機飛到比賽現場。

Donald Trump is greeted with applause from the crowd at the NCAA Wrestling Championship in Tulsa



pic.twitter.com/oEvKqpZNSB