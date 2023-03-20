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    預告自己將被捕後首露面！ 川普現身摔角冠軍賽引騷動

    川普18日現身NCAA一級摔角冠軍賽。（美聯社）

    川普18日現身NCAA一級摔角冠軍賽。（美聯社）

    2023/03/20 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕諸多爭議纏身的美國前總統川普（Donald Trump）近日在社群上口出狂言稱自己將在21日被逮捕，引發熱烈討論。上週六（18日），川普在奧克拉荷馬州舉辦的一場摔角賽中現身，現場一陣騷動，這是他在說出被捕預告後首次公開露面，受到外界關注。

    根據《紐約郵報》 報導，川普2021年因被控煽動國會暴動，遭臉書、推特、YouTube等社群平台封殺。時間過去2年多，這些禁令近期陸續解除，川普更在本月18日在臉書發文高呼「我回來了！」。不過宣告自己強勢回歸的當天，川普又在自己創立的社群Truth Social預告，自己將在21日被捕，雖然沒有說明被捕原因，但有消息稱可能與他2016年涉嫌向AV女優丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元（約新台幣397萬）封口費面臨起訴有關。

    在川普說出上述狂言預告引爆輿論後，同一天晚間被發現他出席舉辦在奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）的全美大學體育聯盟（NCAA）一級摔角冠軍賽。從推特上曝光的影片可以看到，川普出現時，看台上不少觀眾紛紛起立歡呼拍照，身穿西裝的川普則揮手致意。紐郵表示，川普是在他位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）搭上一架印有其名的波音757私人飛機飛到比賽現場。

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