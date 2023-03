再出狂言！川普預告：自己將於下週被捕 呼籲支持者挺身抗議

2023/03/18 22:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普(Donald Trump)過去曾因被控煽動國會暴動,遭臉書、推特等大型社群媒體集體封殺。今(18)日他突然在臉書發布貼文,高呼「我回來了!」沒想到不久後,又在社群上預告自己將在下週二(21日)被捕,不過目前並未說明被捕原因。

綜合外媒報導,川普稍早在社群軟體《Truth Social》上稱「遙遙領先的共和黨候選人和美國前總統,將於下週二被捕。」其中的美國前總統就是指川普自己,同時也怒批曼哈頓地方檢察官辦公室腐敗且高度政治化,除了檢察官非法洩密之外還捏造犯罪紀錄,並在文末呼籲支持者站出來抗議示威「奪回國家!」

川普並未在文中說明將被逮捕的原因,不過報導指出,有官員透露,川普最快可能於下週因支付成人電影女星Stormy Daniels封口費被起訴,而目前地方、州及聯邦執法與安全部門正為此做準備。不過川普的律師回應「若是川普被起訴,團隊將遵循正常程序。」

BREAKING: Donald Trump appears to say he will be arrested Tuesday: pic.twitter.com/LSYeqrIUqX