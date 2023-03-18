再出狂言！川普預告：自己將於下週被捕 呼籲支持者挺身抗議

美國前總統川普預告自己將在下週二（21日）被捕。（美聯社、法新社；本報合成）

2023/03/18 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）過去曾因被控煽動國會暴動，遭臉書、推特等大型社群媒體集體封殺。今（18）日他突然在臉書發布貼文，高呼「我回來了！」沒想到不久後，又在社群上預告自己將在下週二（21日）被捕，不過目前並未說明被捕原因。

綜合外媒報導，川普稍早在社群軟體《Truth Social》上稱「遙遙領先的共和黨候選人和美國前總統，將於下週二被捕。」其中的美國前總統就是指川普自己，同時也怒批曼哈頓地方檢察官辦公室腐敗且高度政治化，除了檢察官非法洩密之外還捏造犯罪紀錄，並在文末呼籲支持者站出來抗議示威「奪回國家！」

請繼續往下閱讀...

川普並未在文中說明將被逮捕的原因，不過報導指出，有官員透露，川普最快可能於下週因支付成人電影女星Stormy Daniels封口費被起訴，而目前地方、州及聯邦執法與安全部門正為此做準備。不過川普的律師回應「若是川普被起訴，團隊將遵循正常程序。」

BREAKING: Donald Trump appears to say he will be arrested Tuesday: pic.twitter.com/LSYeqrIUqX — unusual_whales （@unusual_whales） March 18, 2023

美國前總統川普預告自己將在下週二（21日）被捕。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法