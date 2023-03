俄軍烏東受重挫 多輛裝甲車炸毀影像曝光

2023/03/20 15:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中,俄烏雙方目前在烏東地區激戰中,推特流出一段烏克蘭武裝部隊在沃迪亞內(Vodyane)炸毀多輛俄軍裝甲車,重挫俄軍攻勢的影片。

推特帳號「@PStyle0ne1」PO出一段影片,影片中是烏克蘭沃迪亞內(Vodyane)某處,許多俄軍裝甲車正在浩浩蕩蕩移動中,接著烏克蘭軍隊以精準的砲擊打擊俄軍目標,裝甲車全變成殘骸。

「@PStyle0ne1」在推文中表示,「在頓內茨克(Donetsk)的沃迪亞內,烏軍第35海軍陸戰旅擊退了一群乘坐裝甲車的俄羅斯入侵者,他們試圖衝進烏克蘭武裝部隊的陣地。」

‼️ Vodyane Donetsk region... epic explosions



The 35th Marine Brigade disposed of a group of Russian invaders in armored vehicles who were trying to storm the positions of the Armed Forces of Ukraine#Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/hMFg7sINBz