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    俄軍烏東受重挫 多輛裝甲車炸毀影像曝光

    烏克蘭武裝部隊在沃迪亞內（Vodyane）炸毀多輛俄軍裝甲車，重挫俄軍攻勢。（圖擷自推特）

    烏克蘭武裝部隊在沃迪亞內（Vodyane）炸毀多輛俄軍裝甲車，重挫俄軍攻勢。（圖擷自推特）

    2023/03/20 15:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方目前在烏東地區激戰中，推特流出一段烏克蘭武裝部隊在沃迪亞內（Vodyane）炸毀多輛俄軍裝甲車，重挫俄軍攻勢的影片。

    推特帳號「@PStyle0ne1」PO出一段影片，影片中是烏克蘭沃迪亞內（Vodyane）某處，許多俄軍裝甲車正在浩浩蕩蕩移動中，接著烏克蘭軍隊以精準的砲擊打擊俄軍目標，裝甲車全變成殘骸。

    「@PStyle0ne1」在推文中表示，「在頓內茨克（Donetsk）的沃迪亞內，烏軍第35海軍陸戰旅擊退了一群乘坐裝甲車的俄羅斯入侵者，他們試圖衝進烏克蘭武裝部隊的陣地。」

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