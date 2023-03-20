俄軍烏東受重挫 多輛裝甲車炸毀影像曝光

烏克蘭武裝部隊在沃迪亞內（Vodyane）炸毀多輛俄軍裝甲車，重挫俄軍攻勢。（圖擷自推特）

2023/03/20 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方目前在烏東地區激戰中，推特流出一段烏克蘭武裝部隊在沃迪亞內（Vodyane）炸毀多輛俄軍裝甲車，重挫俄軍攻勢的影片。

推特帳號「@PStyle0ne1」PO出一段影片，影片中是烏克蘭沃迪亞內（Vodyane）某處，許多俄軍裝甲車正在浩浩蕩蕩移動中，接著烏克蘭軍隊以精準的砲擊打擊俄軍目標，裝甲車全變成殘骸。

請繼續往下閱讀...

「@PStyle0ne1」在推文中表示，「在頓內茨克（Donetsk）的沃迪亞內，烏軍第35海軍陸戰旅擊退了一群乘坐裝甲車的俄羅斯入侵者，他們試圖衝進烏克蘭武裝部隊的陣地。」

‼️ Vodyane Donetsk region... epic explosions



The 35th Marine Brigade disposed of a group of Russian invaders in armored vehicles who were trying to storm the positions of the Armed Forces of Ukraine#Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/hMFg7sINBz — @PStyleOne1 （@PStyle0ne1） March 19, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法