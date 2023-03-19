蒙特內哥羅總統選舉登場 攸關未來外交路線

蒙特內哥羅社會主義者民主黨籍（DPS）現任總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）將自己的選票投入票匭內，此次選舉攸關該國是否繼續維持親西方的立場，或是與塞爾維亞及俄羅斯發展關係。（路透）

2023/03/19 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro）今（19日）舉行總統大選。外媒報導，此次結果將影響6月國會選舉，並決定該國未來對西方國家的立場，以及攸關於日後與鄰國塞爾維亞之間的關係。

據《路透》報導指出，蒙特內哥羅國內的投票站於當地時間上午7點開放民眾進入投票，將於當地時間晚上8點關閉。

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蒙特內哥羅目前是北約（NATO）成員國之一，也是加入歐盟的候選國。蒙特內哥羅社會主義者民主黨籍（DPS）現任總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）為一名親西方立場的領導人，至今擔任該國總理及總統的時間加總起來將近33年，目前欲尋求下一個5年總統任期。

朱卡諾維奇的主要對手民主陣線領導人Andrija Mandic，其贊成蒙特內哥羅與塞爾維亞及俄羅斯建立更密切關係，另外是一名親西方立場的經濟學家、「Europe Now!」副主席Jakov Milatovic。若選舉當中未有候選人獲得超過50%的選票，則前兩名候選人的第二輪投票將於4月2日舉行。

朱卡諾維奇周四（16日）解散國會，並把國會選舉提前至6月11日舉行，而今日總統大選的勝選方，將有望使得其所屬政黨在6月選舉當中能獲得較多席次。

過去多年以來，蒙特內哥羅內部人民的民族認同處於分裂狀態，有些人認為自己是蒙特內哥羅人；有些則認為自身為塞爾維亞人，並反對該國於2006年從「塞爾維亞與蒙特內哥羅聯盟」獨立出來。

俄羅斯於去年2月入侵烏克蘭，蒙特內哥羅加入歐盟對俄羅斯的制裁行動，莫斯科當局已將蒙特內哥羅列入不友好國家名單當中。

蒙特內哥羅總統大選今（19日）登場，一名老人正在投票處所內端詳自己的選票。（路透社）

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