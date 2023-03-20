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    普廷突訪馬立波 劇院慘案倖存者：如連環殺手重返犯罪現場

    普廷訪問馬立波，引起烏克蘭民眾與馬立波劇院爆炸倖存者不滿。（路透）

    普廷訪問馬立波，引起烏克蘭民眾與馬立波劇院爆炸倖存者不滿。（路透）

    2023/03/20 07:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）18日造訪俄軍佔領的烏克蘭東部港市馬立波（Mariupol），同時也是普廷距離前線最接近的一次。而俄軍在去年3月16日圍攻馬立波時，轟炸市內劇院，造成300人死亡，當時從劇院轟炸中倖存的一名女性表示，普廷此次訪問馬立波，有如「連環殺手重返犯罪地點」。

    根據美國《CNN》報導，庫特尼亞科娃（Maria Kutnyakova）從馬立波劇院轟炸事件中倖存，而她住在馬立波的15位親戚、幾名朋友都已經離開馬立波，庫特尼亞科娃目前在立陶宛為一家烏克蘭非政府組織工作。

    庫特尼亞科娃認為，普廷在晚間訪問馬立波，是因為俄方不想拍攝到馬立波市容被毀的真實影像，普廷回到馬立波，就像是連環殺手重返犯罪地點。庫特尼亞科娃表示，俄羅斯人不想對外呈現馬立波仍是場災難，「俄羅斯的宣傳影片展示了他們建造幾座建築物的形象，他們想讓人們相信馬立波現在是一個非常美好的地方」。

    庫特尼亞科娃提到，實際上目前馬立波物價高昂，市民們也沒有足夠的藥物，沒有暖氣，在通訊、電力、水、瓦斯供應等層面都有問題。

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