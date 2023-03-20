埃及通膨嚴重政府建議吃雞爪 民眾暴怒反彈

埃及通膨嚴重人民苦不堪言，政府建議民眾吃雞爪補充營養，引發強烈的憤怒。雞爪示意圖。（路透）

2023/03/20 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕埃及近來受到經濟危機與通貨膨脹影響，3月的通膨率更是超過30％，讓人民苦不堪言，政府則建議民眾可以吃雞爪來補充蛋白質，引發各界強烈的憤怒與批評。

據《BBC》報導，埃及擁有超過1億人口，國內農業生產不足因此大量依賴外國進口糧食，在通膨影響下讓民眾逐漸負擔不了各種食材與烹調用品，比如說有許多家庭已經買不起食用油和奶酪。

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對此，埃及建議民眾吃雞爪補充營養，但雞爪在當地通常是雞隻宰殺後丟給貓狗吃而已，因此民眾相當憤怒，不少人指稱要養家餬口已變得相當困難。

育有3個小孩的媽媽韋達（Wedad）無奈地透露，她每個月只有5000埃及鎊（約新台幣4968元）可以用，以前算是中產階級，但現在只能苦苦生活，例如雞柳貨比三家後每公斤最便宜是160埃及鎊（約新台幣159元），雞腿貴到90埃及鎊（約新台幣89.4元），雞爪則是20埃及鎊（新台幣19.87元）。

韋達感嘆，她現在每個月最多吃1次肉，或者甚至不吃。1名家庭主婦曾當面向總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表示，她很後悔為什麼當初要投給他，並從錢包裡掏出零錢詢問塞西自己該如何把小孩養大。

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