蝦毀？教你「別用AI作弊」竟是ChatGPT寫的 學術論文還騙過審查

本月發表在教育專業期刊上的一篇論文，其實是AI機器人ChatGPT的作品，而且通過4名學者審查。（法新社檔案照）

2023/03/20 06:55

首次上稿 05:51

更新時間 06:55

〔編譯林雨萱／綜合報導〕通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）的興起，將為世界帶來天翻地覆的改變，遠勝過歷史上任何一項發明。本月發表在教育專業期刊上的一篇論文「聊天與欺騙：在ChatGpt時代確保學術完整性」（Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT），便描述AI工具為何招致眾多挑戰和憂慮，尤其是涉及學術誠信和抄襲。然而，這篇論文其實就是AI機器人ChatGPT產製的作品，而且經過4名學者審查，皆符合學術標準。

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英國衛報19日報導，假冒該論文主要作者的英國普利茅斯聖馬可和聖約翰大學（Plymouth Marjon University）教授康頓（Debby Cotton）表示，她希望藉此展現ChatGPT的寫作水平非常高，「這是一場軍備競賽」，AI技術發展的速度非常快，大學難以企及。

康頓和2名也聲稱自己是論文作者的普利茅斯大學同僚，向「國際教育與教學創新」（Innovations in Education and Teaching International）雜誌的編輯揭露此事，但同儕審查（peer-reviewed）的4名學者認為，這篇論文真的是由這3名學者聯合撰寫的。

據報導，多年來，各大學一直積極取締論文工廠向任何試圖作弊的學生，出售預先寫好的論文和其他學術作品。但現在學者懷疑，即使是論文工廠也在使用ChatGPT。「觀察家報」（The Observer）詢問各校，這些大學表示他們計畫開除使用ChatGPT的學生。

倫敦帝國學院電腦專家、學術誠信研究員蘭卡斯特（Thomas Lancaster）指出，多所大學為此感到驚慌，若是眼前只有一份書面文件，恐難以證明它是由機器產製，因為機器人的寫作水準很高，其英文造詣通常比學生還好，而最新發布的GPT-4寫作能力肯定更加人性化。

相較於較狹隘的AI，AGI結合人工智慧和人類認知能力，可將人類從瑣碎的工作中解放出來，開創一個創造力的新時代。去年底發表的ChatGPT可以按照指令生成論文、詩歌和電腦編碼，使AGI的夢想距離現實又邁進一步。開發商OpenAI上週又發表更強大的版本GPT-4，能夠產製文本、影像，以及法律投訴或影音遊戲等更複雜的內容，在某些程度上已達到人類表現水準。

但專家也警告，這項重大突破可能對人類就業構成威脅，並引發難以解決的社會問題，包括創作的真實性將打上問號，因為歌曲、圖像、藝術等是由軟體而不是人所創造，人類是否會迴避教育，轉而依賴軟體來代替他們思考？

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