蝦毀？教你「別用AI作弊」竟是ChatGPT寫的 學術論文還騙過審查

〔編譯林雨萱/綜合報導〕通用人工智慧(artificial general intelligence,AGI)的興起,將為世界帶來天翻地覆的改變,遠勝過歷史上任何一項發明。本月發表在教育專業期刊上的一篇論文「聊天與欺騙:在ChatGpt時代確保學術完整性」(Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT),便描述AI工具為何招致眾多挑戰和憂慮,尤其是涉及學術誠信和抄襲。然而,這篇論文其實就是AI機器人ChatGPT產製的作品,而且經過4名學者審查,皆符合學術標準。

英國衛報19日報導,假冒該論文主要作者的英國普利茅斯聖馬可和聖約翰大學(Plymouth Marjon University)教授康頓(Debby Cotton)表示,她希望藉此展現ChatGPT的寫作水平非常高,「這是一場軍備競賽」,AI技術發展的速度非常快,大學難以企及。

康頓和2名也聲稱自己是論文作者的普利茅斯大學同僚,向「國際教育與教學創新」(Innovations in Education and Teaching International)雜誌的編輯揭露此事,但同儕審查(peer-reviewed)的4名學者認為,這篇論文真的是由這3名學者聯合撰寫的。

據報導,多年來,各大學一直積極取締論文工廠向任何試圖作弊的學生,出售預先寫好的論文和其他學術作品。但現在學者懷疑,即使是論文工廠也在使用ChatGPT。「觀察家報」(The Observer)詢問各校,這些大學表示他們計畫開除使用ChatGPT的學生。

倫敦帝國學院電腦專家、學術誠信研究員蘭卡斯特(Thomas Lancaster)指出,多所大學為此感到驚慌,若是眼前只有一份書面文件,恐難以證明它是由機器產製,因為機器人的寫作水準很高,其英文造詣通常比學生還好,而最新發布的GPT-4寫作能力肯定更加人性化。

相較於較狹隘的AI,AGI結合人工智慧和人類認知能力,可將人類從瑣碎的工作中解放出來,開創一個創造力的新時代。去年底發表的ChatGPT可以按照指令生成論文、詩歌和電腦編碼,使AGI的夢想距離現實又邁進一步。開發商OpenAI上週又發表更強大的版本GPT-4,能夠產製文本、影像,以及法律投訴或影音遊戲等更複雜的內容,在某些程度上已達到人類表現水準。

但專家也警告,這項重大突破可能對人類就業構成威脅,並引發難以解決的社會問題,包括創作的真實性將打上問號,因為歌曲、圖像、藝術等是由軟體而不是人所創造,人類是否會迴避教育,轉而依賴軟體來代替他們思考?

