哈日族注意！日職棒新球場 看球泡湯一次滿足
2023/03/19 20:13
〔編譯張沛元／綜合報導〕在棒球場上邊吃美食邊看球不稀奇，邊泡湯邊喊「紅不讓」才夠嗆。日本職棒北海道日本火腿鬥士隊近年雖戰績欠佳，然其可泡溫泉的新主場，應能擄獲球迷的心。
這座位於札幌附近的北廣島、名為「Es Con Field北海道」（エスコンフィールド北海道）的新球場，已於日前落成並即將啟用。朝日新聞報導，該球場在開幕前的本月初曾提前對媒體曝光，展示其所提供的超乎典型球場的體驗——這是世上首座能邊看球邊泡湯或蒸烤三溫暖的棒球場。
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該球場還提供其他媲美度假村的設施，有號稱全日本最大的遊樂園，以及1家手工精釀啤酒餐廳，讓球迷在輸球後有地方能一解千愁；球場內外皆有住宿設施，週遭區域則闢有露營區。
5層樓高、沿左外野看台的「11號塔」，是這座新球場的地標；溫泉與三溫暖位於該塔3樓，球迷可一邊看球，一邊穿著泳裝享受從地下1300公尺抽上來的天然溫泉；三溫暖包廂也能有大片玻璃窗可俯瞰球場。
該塔4樓與頂層是有12間客房的棒球主題飯店，大部分房間都面對球場，其中僅此一間的套房式客房內，裝飾有當紅球星達比修有與大谷翔平簽名的背號11號球衣。
達比修與大谷在叱吒美國職棒大聯盟前，皆曾效力火腿隊，而且背號都是11號——11號塔正是因此得名。