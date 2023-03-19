哈日族注意！日職棒新球場 看球泡湯一次滿足

位於新球場左外野的11號塔飯店有可俯瞰球場的溫泉可泡。（圖擷取自hkdballpark.com）

2023/03/19 20:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕在棒球場上邊吃美食邊看球不稀奇，邊泡湯邊喊「紅不讓」才夠嗆。日本職棒北海道日本火腿鬥士隊近年雖戰績欠佳，然其可泡溫泉的新主場，應能擄獲球迷的心。

這座位於札幌附近的北廣島、名為「Es Con Field北海道」（エスコンフィールド北海道）的新球場，已於日前落成並即將啟用。朝日新聞報導，該球場在開幕前的本月初曾提前對媒體曝光，展示其所提供的超乎典型球場的體驗——這是世上首座能邊看球邊泡湯或蒸烤三溫暖的棒球場。

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該球場還提供其他媲美度假村的設施，有號稱全日本最大的遊樂園，以及1家手工精釀啤酒餐廳，讓球迷在輸球後有地方能一解千愁；球場內外皆有住宿設施，週遭區域則闢有露營區。

5層樓高、沿左外野看台的「11號塔」，是這座新球場的地標；溫泉與三溫暖位於該塔3樓，球迷可一邊看球，一邊穿著泳裝享受從地下1300公尺抽上來的天然溫泉；三溫暖包廂也能有大片玻璃窗可俯瞰球場。

該塔4樓與頂層是有12間客房的棒球主題飯店，大部分房間都面對球場，其中僅此一間的套房式客房內，裝飾有當紅球星達比修有與大谷翔平簽名的背號11號球衣。

達比修與大谷在叱吒美國職棒大聯盟前，皆曾效力火腿隊，而且背號都是11號——11號塔正是因此得名。

日本職棒北海道火腿隊新主場「Es Con Field北海道」已落成並即將啟用。（圖擷取自hkdballpark.com）

11號塔飯店客房內裝飾有與知名球星達比修有以及大谷翔平有關的背號11號的球衣。（圖擷取自hkdballpark.com）

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