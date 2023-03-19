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    政協章程修改 增堅持中共全面領導與兩個維護

    中國政協章程修正案日前通過，總綱增加「堅持中國共產黨的全面領導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」內容，並將政協機制形容為「實踐全過程人民民主的重要形式」。（擷自網路）

    中國政協章程修正案日前通過，總綱增加「堅持中國共產黨的全面領導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」內容，並將政協機制形容為「實踐全過程人民民主的重要形式」。（擷自網路）

    2023/03/19 17:16

    〔中央社〕中國政協章程修正案日前通過，總綱增加「堅持中國共產黨的全面領導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」內容，並將政協機制形容為「實踐全過程人民民主的重要形式」。

    中國全國政協14屆一次會議11日通過「中國人民政治協商會議章程修正案」，昨晚正式發布全文。官媒新華社並發布全國政協辦公廳負責人的相關答問。

    政協章程修正案在總綱中增寫了「實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，為實現第二個百年奮鬥目標而團結奮鬥」等內容。

    總綱還增寫了「堅持中國共產黨的全面領導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。

    中共總書記習近平提出「全過程人民民主」，政協章程修正案本次亦將總綱原本提到人民政協是中國「政治生活中發揚社會主義民主的重要形式」改為「政治生活中發揚社會主義民主、實踐全過程人民民主的重要形式」。

    全國政協辦公廳負責人解釋，堅持中國共產黨的全面領導是政協必須恪守的根本政治原則；充實「兩個維護」等相關內容，反映了參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士的共同意願，進一步打牢共同思想政治基礎。

    章程總綱在形容各民主黨派時，也增寫「是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事」。

    「四個意識」是指政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；「四個自信」是中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「兩個維護」是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

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