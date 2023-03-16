顧客怒告美連鎖餐廳「無骨雞翅不是雞翅」 業者回應酸爆

近期美國知名連鎖餐廳「水牛城狂野雞翅」（Buffalo Wild Wings）遭到一名芝加哥顧客提告，指出店家販賣的無骨雞翅「並不是雞翅」。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2023/03/16 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名連鎖餐廳「水牛城狂野雞翅」（Buffalo Wild Wings），多年來販售各種風味的雞翅料理聞名，不過近期該餐廳遭到一名芝加哥顧客提告，指出店家販賣的無骨雞翅「並不是雞翅」，認為餐聽在根本欺騙消費者。對此，業者則在官方推特上發文開酸，「我們的水牛城雞翅含有0％水牛」。

綜合外媒報導，一名來自芝加哥的顧客哈利姆（Aimen Halim）向「水牛城狂野雞翅」提告，表示該餐廳販賣的「無骨雞翅」竟是使用雞胸肉所製成的，經過料理後的成品，實質上更接近炸雞塊而非雞翅，因此認為餐廳廣告不實，有欺騙消費者的嫌疑，並為此向要求賠償。

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事情曝光後，也有其他顧客一同響應哈利姆的訴求，並紛紛向「水牛城狂野雞翅」追討賠償，更希望法庭禁止該間餐廳繼續使用「無骨雞翅」這個名稱，或是在菜單上標記清楚品項的內容物，避免日後有不知情的消費者，多花冤枉錢買到與商品名稱不符的食物。

然而，業者對此似乎絲毫不以為意，並在官方推特上以略帶「嘲諷」的語氣，發文回應這些投訴顧客，「對啊！我們的去骨雞翅全是使用白肉雞、我們的漢堡（hamburgers）不含火腿（ham）、我們的水牛城雞翅（buffalo wings）含有0％水牛（buffalo）」。

It’s true.

Our boneless wings are all white meat chicken.

Our hamburgers contain no ham.

Our buffalo wings are 0% buffalo. — Buffalo Wild Wings （@BWWings） March 13, 2023

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