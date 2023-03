顧客怒告美連鎖餐廳「無骨雞翅不是雞翅」 業者回應酸爆

2023/03/16 12:28

〔即時新聞/綜合報導〕美國知名連鎖餐廳「水牛城狂野雞翅」(Buffalo Wild Wings),多年來販售各種風味的雞翅料理聞名,不過近期該餐廳遭到一名芝加哥顧客提告,指出店家販賣的無骨雞翅「並不是雞翅」,認為餐聽在根本欺騙消費者。對此,業者則在官方推特上發文開酸,「我們的水牛城雞翅含有0%水牛」。

綜合外媒報導,一名來自芝加哥的顧客哈利姆(Aimen Halim)向「水牛城狂野雞翅」提告,表示該餐廳販賣的「無骨雞翅」竟是使用雞胸肉所製成的,經過料理後的成品,實質上更接近炸雞塊而非雞翅,因此認為餐廳廣告不實,有欺騙消費者的嫌疑,並為此向要求賠償。

請繼續往下閱讀...

事情曝光後,也有其他顧客一同響應哈利姆的訴求,並紛紛向「水牛城狂野雞翅」追討賠償,更希望法庭禁止該間餐廳繼續使用「無骨雞翅」這個名稱,或是在菜單上標記清楚品項的內容物,避免日後有不知情的消費者,多花冤枉錢買到與商品名稱不符的食物。

然而,業者對此似乎絲毫不以為意,並在官方推特上以略帶「嘲諷」的語氣,發文回應這些投訴顧客,「對啊!我們的去骨雞翅全是使用白肉雞、我們的漢堡(hamburgers)不含火腿(ham)、我們的水牛城雞翅(buffalo wings)含有0%水牛(buffalo)」。

It’s true.

Our boneless wings are all white meat chicken.

Our hamburgers contain no ham.

Our buffalo wings are 0% buffalo.