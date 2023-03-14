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    SARS吹哨者蔣彥永15日出殯 中國當局祭出「三不准」

    被視為2003年SARS疫情「吹哨人」的中國軍醫蔣彥永11日逝世後，家屬被中國當局要求「三不准」：不辦公祭、不收花圈、不受採訪。（美聯社）

    被視為2003年SARS疫情「吹哨人」的中國軍醫蔣彥永11日逝世後，家屬被中國當局要求「三不准」：不辦公祭、不收花圈、不受採訪。（美聯社）

    2023/03/14 20:17

    〔中央社〕被視為2003年SARS疫情「吹哨人」的中國軍醫蔣彥永11日逝世後，家屬被中國當局要求「三不准」：不辦公祭、不收花圈、不受採訪。此外，蔣彥永因曾聲援六四，近20年來曾多次被限制自由。

    自由亞洲電台報導，據蔣彥永的一名友人今天透露，蔣彥永的告別式將於15日上午在北京301醫院西院第一告別室舉行，隨即火化。但家屬在蔣彥永逝世後即接獲中國當局通知，要求低調處理後事，並提出「三不准」。

    這名友人說，這「三不准」是：「不准公開遺體告別儀式，只准親屬參加」、「不准接受公眾哀悼送花籃」、「不准接受媒體採訪」。若有人要送花圈輓聯，家屬在收到後還先須交給醫院方面審查內容。

    蔣彥永最為人知的事蹟，是率先披露2003年中國爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，為此受到外界尊崇。此後他更公開表示，自己曾在1989年「六四」事件期間救助中槍的學生。2019年3月全國「兩會」期間，蔣彥永還寫信給中國國家主席習近平與全國人大，建議主動正確地評價「六四」事件。

    根據報導，知情人士表示，由於蔣彥永多次提出為八九學運正名，並認為是中共犯下大錯，使他這20年來多次被當局限制自由。只有2013、2017和2019年時一度被恢復，包括讓他參加前毛澤東秘書李銳的告別式，和老人在一起聚會，並曾在2019年初受訪。

    知情人士指出，2019年「兩會」後，蔣彥永就被當局軟禁，不讓他接見外人，出門看病也不允許，連家中電話線都被拆除，曾有1個月連兒子都無法和他聯繫。這導致他受到刺激，心情不好，並罹患阿茲海默症。直到最近感染肺炎，才住進301醫院病房。

    這名人士提到，蔣彥永走得很突然，之前都沒聽說他曾罹患肺炎，因此有可能感染了COVID-19。

    蔣彥永因感染肺炎等多種疾病，引發心肺功能衰竭，11日下午在北京301醫院病逝，享耆壽92歲。

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