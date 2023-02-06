李文亮辭世3周年...洛杉磯中國人悼念 小粉紅砸場被捕
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情「吹哨者」李文亮醫師因染疫過世，其勇敢無懼精神被不少華人感念在心。在李文亮辭世近3年之際，一些在美華人近日於洛杉磯中國領事館前集會悼念，突然出現一名中國男子破壞現場，與集會人士起衝突，最後被美國警方上銬帶走。
李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生，曾於疫情爆發之初轉傳疫情訊息給同仁、同學示警，卻被中國官方警告、訓誡，硬是打成造謠、尋釁滋事，之後李文亮支援看診不幸染疫，2020年2月7日病逝，享年34歲。
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綜合外媒報導，美西時間4日下午，洛杉磯約有50名華人聚集在中國總領事館前的人行道上悼念李文亮，傍晚6點左右，集會人士發言感念李文亮時，突然出現一名身穿連帽外套、身材高大的男子推倒紀念李文亮的展板及標語、踩踏擺放地上的蠟燭，並企圖撕毀批評中共的文宣，被集會人士控制住並報警，過程中雙方爆口角衝突。
據悉，這次李文亮追悼會是由「中國民主黨」及「白紙運動洛杉磯團體」所舉辦，他們在中國領事館外高喊「暴政必亡、結束中共、習近平下課」等口號。有在場人士透露，這名砸場的男子曾試圖從口袋掏出某些東西，口中不斷呢喃「kill everybody（殺掉所有人）」，由於擔心男子拿出殺傷性武器，眾人見狀趕緊壓制住他的手。
來自中國江蘇、在推特擁有超過1.5萬人追蹤的「劉大聖」，這天也在洛杉磯出席這場追悼活動，並將該名男子鬧場的影片拍下PO網，引發熱烈討論。之後洛杉磯警方趕到現場，了解情況後將男子逮捕帶離現場。
「劉大聖」表示，他們懷疑這名男子不是愛國小粉紅，就是中共使館派來破壞現場的人，「我覺得這不僅是他個人的行為，是他從小受到了洗腦，即使來到了美國，來到了自由世界，他腦子裡依然相信共產主義、社會主義那一套，依然不尊重基本人權，不尊重示威的自由、和平集會的權利。」
劉大聖twitter貼文：
时间2月4日晚6点左右，在洛杉矶中领馆门口纪念，李文亮医生逝世。期间，突然遭到中共小粉红袭击，破坏和平示威场所，被警察逮捕。 pic.twitter.com/L8CxaKR9bP— 刘大圣 （@LiuDasheng1123） February 5, 2023